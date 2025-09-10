حراك لافت.. ما جديد "نواب التغيير"؟

عُلم أنَّ نواباً تغييرين بدأوا "حراكاً" لافتاً في دائرتهم يتمثل بإقامة فعاليات مختلفة، ما فسرته المصادر بأنه تحضير للانتخابات النيابيّة عام 2026.

ومن المُقرَّر أن يتكثف الحضور وتتصاعد اللقاءات تباعاً خلال الشهرين المُقبلين، علماً أن الحراك الإنتخابي الفعلي لم يبدأ لاعتبارات سياسية تتصلُ بوجود إمكانية لتأجيل الانتخابات.



لكن في الوقت نفسه، يقولُ مصدر سياسي إنَّ مسألة توقع التأجيل يجب ألا تكون أساس المشهد، إذ على جميع المعنيين التعامل مع الإنتخابات النيابية على أساس أنها قائمة، فسيناريو الإنتخابات البلدية الأخيرة دليل على أن التهويل بالتأجيل لم يكن حقيقياً، ولهذا فإن الإنتخابات حتى الآن "قائمة في موعدها".

