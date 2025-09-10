Advertisement

لبنان

حراك لافت.. ما جديد "نواب التغيير"؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
10-09-2025 | 04:31
عُلم أنَّ نواباً تغييرين بدأوا "حراكاً" لافتاً في دائرتهم يتمثل بإقامة فعاليات مختلفة، ما فسرته المصادر بأنه تحضير للانتخابات النيابيّة عام 2026.
ومن المُقرَّر أن يتكثف الحضور وتتصاعد اللقاءات تباعاً خلال الشهرين المُقبلين، علماً أن الحراك الإنتخابي الفعلي لم يبدأ لاعتبارات سياسية تتصلُ بوجود إمكانية لتأجيل الانتخابات.
 

لكن في الوقت نفسه، يقولُ مصدر سياسي إنَّ مسألة توقع التأجيل يجب ألا تكون أساس المشهد، إذ على جميع المعنيين التعامل مع الإنتخابات النيابية على أساس أنها قائمة، فسيناريو الإنتخابات البلدية الأخيرة كان خير دليل على أن التهويل بالتأجيل لم يكن حقيقياً، ولهذا فإن الإنتخابات حتى الآن "قائمة في موعدها".

المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

