Advertisement

لبنان

كلمة مرتقبة لأمين عام "حزب الله" اليوم

Lebanon 24
10-09-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1415058-638931008263371873.jpg
Doc-P-1415058-638931008263371873.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتحدث الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، اليوم، خلال احتفال بمناسبة ذكرى المولد النبوي، عند الساعة الخامسة عصرًا، في ثانوية المهدي - الحدث.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كلمة مرتقبة لأمين عام "حزب الله"
lebanon 24
10/09/2025 14:06:40 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة لأمين عام "حزب الله" في هذا الموعد
lebanon 24
10/09/2025 14:06:40 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني لأمين عام "حزب الله": قاسم البلد واللغة والسلاح
lebanon 24
10/09/2025 14:06:40 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: كلام أمين عام حزب الله مزايدة ولا وجود لحرب أهلية
lebanon 24
10/09/2025 14:06:40 Lebanon 24 Lebanon 24

ثانوية المهدي

الأمين العام

نعيم قاسم

حزب الله

المهدي

قاسم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-09-10
06:52 | 2025-09-10
06:44 | 2025-09-10
06:27 | 2025-09-10
06:23 | 2025-09-10
06:21 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24