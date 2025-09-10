جلسة للجنة المال والموازنة للبحث في تعديلات مالية وتشريعية

Advertisement

التأمت جلسة والموازنة برئاسة ، لدرس إقتراح القانون المتعلق بتعديل فقرة في قانون منح المتضررين إعفاءات، وتعديل بعض احكام مواد من قانون النقد والتسليف، وإنشاء المصرف المركزي، وفتح إعتماد إضافي لزوم معاشات التقاعد في القطاع العام، وإعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي منذ العام ٢٠١٩ بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن كامل حقوقهم العسكرية والمالية.