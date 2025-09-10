Advertisement

لبنان

جلسة للجنة المال والموازنة للبحث في تعديلات مالية وتشريعية

Lebanon 24
10-09-2025 | 04:35
التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لدرس إقتراح القانون المتعلق بتعديل فقرة في قانون منح المتضررين إعفاءات، وتعديل بعض احكام مواد من قانون النقد والتسليف، وإنشاء المصرف المركزي، وفتح إعتماد إضافي لزوم معاشات التقاعد في القطاع العام، وإعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي منذ العام ٢٠١٩ بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن كامل حقوقهم العسكرية والمالية.
