Advertisement

لبنان

في أبي سمراء.. رصاصة طائشة اخترقت منزلاً

Lebanon 24
10-09-2025 | 05:17
A-
A+
Doc-P-1415082-638931038860341870.jpg
Doc-P-1415082-638931038860341870.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن منزل عائلة آلـ "بضن" في منطقة أبي سمراء في طرابلس أُصيب بالرصاص الطائش. 
Advertisement
 
واخترقت الرصاصة الزجاج، واقتصلات الأضرار على الماديات.
 
 
مواضيع ذات صلة
في عكار.. رصاصة طائشة تُصيب سيدة
lebanon 24
10/09/2025 14:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رصاصة طائشة أصابت طفلة في عكار
lebanon 24
10/09/2025 14:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
في وادي خالد.. إصابة فتاة برصاصة طائشة في ظهرها
lebanon 24
10/09/2025 14:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف 3 أشخاص في أبي سمراء
lebanon 24
10/09/2025 14:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24

منطقة أبي سمرا

أبي سمرا

لبنان 24

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-09-10
06:52 | 2025-09-10
06:44 | 2025-09-10
06:27 | 2025-09-10
06:23 | 2025-09-10
06:21 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24