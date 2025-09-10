في أبي سمراء.. رصاصة طائشة اخترقت منزلاً

أفادت مندوبة " " أن منزل عائلة آلـ "بضن" في منطقة أبي سمراء في طرابلس أُصيب بالرصاص الطائش.

واخترقت الرصاصة الزجاج، واقتصلات الأضرار على الماديات.