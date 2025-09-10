Advertisement

لبنان

تعميم من وزيرة السياحة... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
10-09-2025 | 05:23
اصدرت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود تعميما حمل الرقم 7 توجهت فيه الى المؤسسات السياحية بمختلف أنواعها الخاضعة لرقابة وزارة السياحة والتي تقتني مولدات كهربائية خاصة لتشغيل واستثمار مؤسساتها، جاء فيه:
الموضوع الالتزام بتعميم مجلس الوزراء رقم 2025/31 تاريخ  12/8/2025بخصوص المولدات الكهربائية الخاصة.

استنادا إلى تعميم مجلس الوزراء رقم 2025/31 بتاريخ 2025/08/12، والذي يهدف إلى تنظيم عمل المولدات الكهربائية الخاصة وضمان التزام أصحابها بالقوانين والقرارات والتعاميم المتعلقة بها، وإيمانا منا بأهمية قطاع السياحة كواجهة حضارية للبنان، وحرصا على تطبيق المعايير البيئية اللازمة لسلامة وصحة المواطنين والضيوف.

نطلب منكم الآتي:

1- التقيد التام بجميع الأحكام الواردة في تعميم مجلس الوزراء المذكور في الموضوع أعلاه، خاصة في ما يتعلق بالفلاتر المطابقة للمواصفات المطلوبة.

2-الالتزام بالشروط البيئية لتشغيل المولدات مع مراعاة المواصفات الفنية بما يضمن الحد من التلوث والضرر البيئي الناتج عن انبعاثاتها. 

3- تسوية أوضاعكم بما يتوافق مع الشروط المنصوص عليها في تعميم مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها45 يوما من تاريخ هذا التعميم.

إن عدم الالتزام بهذه التدابير سيعرض المؤسسات المخالفة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقا لما ورد في تعميم مجلس الوزراء

نؤكد على أن هذا الإجراء يأتي في إطار المصلحة العامة وسلامة البيئة، ونتوقع منكم التعاون الكامل لضمان الالتزام بهذه المعايير". 
 
