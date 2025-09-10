Advertisement

لبنان

تشييع شهداء "الحزب" في الهرمل... وحمادة يحذر من استهداف الجغرافيا العربية

Lebanon 24
10-09-2025 | 05:27
Doc-P-1415088-638931042434934572.png
Doc-P-1415088-638931042434934572.png photos 0
شيّع "حزب الله" في الهرمل الشهداء حيدر عساف، علي حمادة، ايهم زعيتر وسمير مدلج، في حضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة.
وتحدث حمادة مؤكدا ان "هؤلاء الشهداء، لم يحفظوا لبنان فحسب، بل كانوا حماة حقيقيين للأمة بكل جغرافيتها"، وقال:"العدو الذي ظن ان هؤلاء المقاومين والشهداء سقطوا في لبنان، بدأ باستباحة كل الجغرافيا العربية كما حصل باستهداف العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة لاغتيال قادة حركة حماس وفريقها المفاوض"، داعيا الدول العربية الى "الاستيقاظ من غفلتها، لأن العدو لن يرتضي الا ان يكونوا عبيدا في دولتهم إسرائيل الكبرى"، مشددا  على ان "المقاومة هي نقطة قوة لبنان التي حمته، وهي تشكل ركنا رئيسا من الثلاثية الذهبية، الحيش والشعب والمقاومة". (الوكالة الوطنية)
 
الوكالة الوطنية

الدول العربية

حزب الله

المقاومة

إسرائيل

القطرية

القطري

