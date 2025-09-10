تشييع شهداء "الحزب" في الهرمل... وحمادة يحذر من استهداف الجغرافيا العربية

Advertisement

شيّع " " في الهرمل حيدر عساف، علي حمادة، ايهم زعيتر وسمير مدلج، في حضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة.وتحدث حمادة مؤكدا ان "هؤلاء الشهداء، لم يحفظوا فحسب، بل كانوا حماة حقيقيين للأمة بكل جغرافيتها"، وقال:"العدو الذي ظن ان هؤلاء المقاومين والشهداء سقطوا في لبنان، بدأ باستباحة كل الجغرافيا العربية كما حصل باستهداف العاصمة الدوحة، في محاولة لاغتيال قادة حركة وفريقها المفاوض"، داعيا الى "الاستيقاظ من غفلتها، لأن العدو لن يرتضي الا ان يكونوا عبيدا في دولتهم الكبرى"، مشددا على ان " هي نقطة قوة لبنان التي حمته، وهي تشكل ركنا رئيسا من الثلاثية الذهبية، الحيش والشعب والمقاومة". (الوكالة الوطنية)