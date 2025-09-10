28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اتحاد النقابات: موازنة 2026 تخلو من أي زيادات أو تقديمات للعاملين
Lebanon 24
10-09-2025
|
05:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلن
اتحاد النقابات العمالية
للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، في بيان، انه "اطلع على مشروع موازنة العام 2026 والتي جاءت خالية من ايه تقديمات او مساعدات او تعديل للرواتب والاجور، واذ بالمشروع ينتقص من الحقوق المكتسبة ويعتدي عليها"، ورأى ان "ما تضمنته المادة 48 من مشروع قانون موازنة العام 2026 حول تحديد السقف الاقصى للتدرج المعمول به في المؤسسات العامة والصناديق والهيئات من اشخاص
القانون العام
والهيئات العامة، يعتبر انتقاصا من الحقوق المكتسبة ، كما أنه قد خلط بين الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة".
Advertisement
وقال:"ففي الوقت الذي يحرم العاملون في المؤسسات العامة من معاشات التقاعد او من مساعدات يتقاضاها متقاعدو الادارات العامة، او من ايه تقديمات اضافية تقدم لهم من
تعاونية موظفي الدولة
او غيرها من الصناديق، نرى ان المشروع يحرم العاملين في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة من التدرج السنوي المنصوص عنه في انظمتهم الخاصة، ما يتناقض مع مبدأ استقلالية المؤسسات العامة والمصالح المستقلة عن الدولة".
وطالب
وزارة المالية
ومجلس الوزراء بـ"إلغاء المادة ال48 من نص مشروع الموازنة"، لافتا الى انه "سيبقي جلساته مفتوحه لاتخاذ القرار المناسب وفقا لما يقرره
مجلس الوزراء
"، داعيا النقابات الاعضاء في الاتحاد الى "التحضير لأية تحركات أو اعتصامات عند الحاجة".
مواضيع ذات صلة
موازنة 2026: الإيرادات من جيوب المواطنين واقتصاد الظل في مأمن
Lebanon 24
موازنة 2026: الإيرادات من جيوب المواطنين واقتصاد الظل في مأمن
10/09/2025 14:07:55
10/09/2025 14:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري تستقبل وفد اتحاد نقابات العمال الجنوبي والهيئة الإدارية الجديدة لمخاتير صيدا
Lebanon 24
بهية الحريري تستقبل وفد اتحاد نقابات العمال الجنوبي والهيئة الإدارية الجديدة لمخاتير صيدا
10/09/2025 14:07:55
10/09/2025 14:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري عرض مع وفد اتحاد نقابات عمال فلسطين قضايا حياتية ومعيشية
Lebanon 24
البزري عرض مع وفد اتحاد نقابات عمال فلسطين قضايا حياتية ومعيشية
10/09/2025 14:07:55
10/09/2025 14:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد نقابات الأفران والمخابز يحذّر: لعدم التعرض للعمال السوريين في أفران الجبل
Lebanon 24
اتحاد نقابات الأفران والمخابز يحذّر: لعدم التعرض للعمال السوريين في أفران الجبل
10/09/2025 14:07:55
10/09/2025 14:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
اتحاد النقابات العمالية
تعاونية موظفي الدولة
النقابات العمالية
اتحاد النقابات
وزارة المالية
القانون العام
مجلس الوزراء
الصن
تابع
قد يعجبك أيضاً
هجوم باسيل على "القوّات"... العين على إنتخابات كسروان – جبيل
Lebanon 24
هجوم باسيل على "القوّات"... العين على إنتخابات كسروان – جبيل
07:00 | 2025-09-10
10/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الادارة والعدل: لتوخّي المصداقية في نقل الأخبار
Lebanon 24
لجنة الادارة والعدل: لتوخّي المصداقية في نقل الأخبار
06:52 | 2025-09-10
10/09/2025 06:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... العثور على رفات في بلدة جنوبيّة وقوى الأمن بدأت تحقيقاتها
Lebanon 24
بالفيديو... العثور على رفات في بلدة جنوبيّة وقوى الأمن بدأت تحقيقاتها
06:44 | 2025-09-10
10/09/2025 06:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل السفير الصيني وبحث معه في الأوضاع العامة
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل السفير الصيني وبحث معه في الأوضاع العامة
06:27 | 2025-09-10
10/09/2025 06:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية: المتعاقدون جاهزون للتحرك
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية: المتعاقدون جاهزون للتحرك
06:23 | 2025-09-10
10/09/2025 06:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
08:54 | 2025-09-09
09/09/2025 08:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
16:38 | 2025-09-09
09/09/2025 04:38:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
08:37 | 2025-09-09
09/09/2025 08:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميا: فشل العملية الإسرائيلية في الدوحة.. "حماس" تعلّق ونتنياهو يتفاخر بتنفيذ وعده
Lebanon 24
رسميا: فشل العملية الإسرائيلية في الدوحة.. "حماس" تعلّق ونتنياهو يتفاخر بتنفيذ وعده
13:29 | 2025-09-09
09/09/2025 01:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟
Lebanon 24
بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟
10:30 | 2025-09-09
09/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2025-09-10
هجوم باسيل على "القوّات"... العين على إنتخابات كسروان – جبيل
06:52 | 2025-09-10
لجنة الادارة والعدل: لتوخّي المصداقية في نقل الأخبار
06:44 | 2025-09-10
بالفيديو... العثور على رفات في بلدة جنوبيّة وقوى الأمن بدأت تحقيقاتها
06:27 | 2025-09-10
قائد الجيش استقبل السفير الصيني وبحث معه في الأوضاع العامة
06:23 | 2025-09-10
الجامعة اللبنانية: المتعاقدون جاهزون للتحرك
06:21 | 2025-09-10
مرقص: الشرق الأوسط منطقة صمود وإبداع ورأس مال بشري
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
10/09/2025 14:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
10/09/2025 14:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
10/09/2025 14:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24