لبنان

الخازن: مرفأ جونية بوابة كسروان نحو مستقبل مزدهر

Lebanon 24
10-09-2025 | 05:50
كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر مواقع التواصل الاجتماعي : "إعادة افتتاح مرفأ جونية ليست مجرّد خطوة إنمائية، بل إعلان واضح بأن زمن التهميش ولّى. كسروان عادت إلى موقعها الطبيعي على الخريطة، ومرفأها يتحوّل إلى بوابة نحو مستقبل مزدهر".
فريد هيكل الخازن

فريد هيكل

الخازن

جونية

خازن

