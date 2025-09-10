الخازن: مرفأ جونية بوابة كسروان نحو مستقبل مزدهر

كتب النائب عبر : "إعادة افتتاح مرفأ ليست مجرّد خطوة إنمائية، بل إعلان واضح بأن زمن التهميش ولّى. كسروان عادت إلى موقعها الطبيعي على الخريطة، ومرفأها يتحوّل إلى بوابة نحو مستقبل مزدهر".

Advertisement