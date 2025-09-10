Advertisement

لبنان

الكسار من دار الفتوى: نؤيد مواقف المفتي الداعية لبناء مشروع وطني جامع

Lebanon 24
10-09-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1415102-638931062163490238.png
Doc-P-1415102-638931062163490238.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى سفير الأردن في لبنان وليد الحديد، وبحث معه في تعزيز العلاقات بين البلدين واخر المستجدات على الساحة اللبنانية والعربية.
Advertisement

 كما استقبل عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الدكتور كفاح الكسار وتم البحث في شؤون عكارية على رأسها الشؤون الدينية والوقفية وشؤون تتعلق بالعلماء وتم التطرق الى الهموم الاجتماعية التي يعيشها الناس مع بداية العام الدراسي الجديد .

وشدد الدكتور الكسار على" تأييد مواقف سماحته الداعية الى احترام قرارات الدولة اللبنانية التي تضمن خروج اللبنانيين من أزماتهم الأمنية والاقتصادية والسياسية وبناء عمل وطني جامع يتفق عليه كل المواطنين تحت سقف الدولة والانطلاق بورشة إصلاح تعزز للبنانيين ثقتهم بوطنهم ". (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
بهاء الحريري زار المفتي دريان: دار الفتوى مرجعية وطنية
lebanon 24
10/09/2025 14:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وفود إسلامية ووطنية في دار الفتوى: دعمٌ لمواقف دريان ورفضٌ للتأجيج
lebanon 24
10/09/2025 14:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان عقد سلسلة من اللقاءات في دار الفتوى
lebanon 24
10/09/2025 14:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24
خلف: لا مواجهة للمشاريع التوسعية إلا بموقف وطني جامع
lebanon 24
10/09/2025 14:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

الوكالة الوطنية

اللبنانية

الجمهوري

الدينية

جمهورية

إسلامي

الأردن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-09-10
06:52 | 2025-09-10
06:44 | 2025-09-10
06:27 | 2025-09-10
06:23 | 2025-09-10
06:21 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24