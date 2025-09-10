الكسار من دار الفتوى: نؤيد مواقف المفتي الداعية لبناء مشروع وطني جامع

Advertisement

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الفتوى سفير في وليد الحديد، وبحث معه في تعزيز العلاقات بين البلدين واخر المستجدات على الساحة اللبنانية والعربية.كما استقبل عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الدكتور كفاح الكسار وتم البحث في شؤون عكارية على رأسها الشؤون والوقفية وشؤون تتعلق بالعلماء وتم التطرق الى الهموم الاجتماعية التي يعيشها الناس مع بداية العام الدراسي الجديد .وشدد الدكتور الكسار على" تأييد مواقف سماحته الداعية الى احترام قرارات التي تضمن خروج اللبنانيين من أزماتهم الأمنية والاقتصادية والسياسية وبناء عمل وطني جامع يتفق عليه كل المواطنين تحت سقف الدولة والانطلاق بورشة إصلاح تعزز للبنانيين ثقتهم بوطنهم ". (الوكالة الوطنية)