Advertisement

لبنان

قائد الجيش استقبل السفير الصيني وبحث معه في الأوضاع العامة

Lebanon 24
10-09-2025 | 06:27
A-
A+
Doc-P-1415115-638931077833164287.jpg
Doc-P-1415115-638931077833164287.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفير الصيني في لبنان Chen Chuandong يرافقه الملحق العسكري Sr. Col. LiuChao، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
Advertisement
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
وزير الثقافة استقبل الحجار لبحث الأوضاع العامة
lebanon 24
10/09/2025 22:55:13 Lebanon 24 Lebanon 24
كتيلي استقبلت وفد الشيوعي.. وبحث في الأوضاع العامة
lebanon 24
10/09/2025 22:55:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش بحث مع السفير البرازيلي وسفيرة لبنان لدى ألمانيا الأوضاع
lebanon 24
10/09/2025 22:55:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل السفير الفرنسي وقائداً في القيادة الوسطى الأميركية
lebanon 24
10/09/2025 22:55:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الملحق العسكري

رودولف هيكل

قائد الجيش

لبنان وا

لبنان

الصين

الوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:19 | 2025-09-10
15:33 | 2025-09-10
15:23 | 2025-09-10
15:09 | 2025-09-10
14:52 | 2025-09-10
14:45 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24