لبنان
مشاريع بيئية وتربوية على طاولة وزير العمل خلال سلسلة لقاءات في مكتبه
Lebanon 24
10-09-2025
|
07:08
استقبل وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
في مكتبه في الوزارة ، رئيس
اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية
محمد
درغام
، الذي اطلعه على ما يقوم به الاتحاد من مشاريع تنموية وبيئية في مناطق الضاحية.
كما استقبل وفدا من مؤسسة الدكتور رضا
سعادة
للتنمية الفكرية والاجتماعية الذي شرح له أهداف المؤسسة خصوصا لجهة ما تقوم به من مشاريع تربوية وبرامج فكرية. وقدم الوفد للوزير حيدر درع محبة وتقدير.
والتقى وزير العمل
الأمين العام
للهيئة
العليا
للإغاثة اللواء الركن
محمد خير
وجرى استعراض للأوضاع العامة في
لبنان
. (الوكالة الوطنية)
