مشاريع بيئية وتربوية على طاولة وزير العمل خلال سلسلة لقاءات في مكتبه

استقبل وزير العمل في مكتبه في الوزارة ، رئيس محمد ، الذي اطلعه على ما يقوم به الاتحاد من مشاريع تنموية وبيئية في مناطق الضاحية.كما استقبل وفدا من مؤسسة الدكتور رضا للتنمية الفكرية والاجتماعية الذي شرح له أهداف المؤسسة خصوصا لجهة ما تقوم به من مشاريع تربوية وبرامج فكرية. وقدم الوفد للوزير حيدر درع محبة وتقدير.والتقى وزير العمل للهيئة للإغاثة اللواء الركن وجرى استعراض للأوضاع العامة في . (الوكالة الوطنية)