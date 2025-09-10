Advertisement

لبنان

من عمّان.. لبنان يعرض تجربته في السياحة المستدامة

Lebanon 24
10-09-2025 | 07:16
شاركت مديرة نقابة أصحاب الفنادق في لبنان نتالي أبو شقرا في المؤتمر الإقليمي للسياحة المستدامة في العاصمة الأردنية عَمَّان برعاية جامعة الدول العربية.
وألقت أبو شقرا كلمة خلال المؤتمر أكدت فيها أنّ" السياحة المستدامة لم تعد ترفًا، بل هي خيار استراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرةً الى "مبادرة عربية رائدة بعنوان "شبكة المسارات العربية وبيوت الضيافة - Arabian Trails & Stays Network"، تقوم على إحياء الطرق التاريخية مثل طريق البخور ودرب زبيدة والمسارات الفينيقية، وربطها ببيوت ضيافة محلية تعكس روح القرية العربية وتجربة الضيافة الأصيلة. وقالت أبو شقرا "أن هذه المبادرة من شأنها أن تزيد مدة إقامة السائح وتعزز إنفاقه المحلي، وتفتح المجال أمام فرص عمل للشباب والنساء، وتدعم الحِرف التقليدية وتحمي البيئة والتراث، إضافة إلى ضمان توزيع عادل للعوائد على المجتمعات المحلية".
وشددت أبو شقرا على أن "جامعة الدول العربية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في هذا المشروع من خلال إنشاء شبكة إقليمية موحدة للمسارات، وإطلاق منصة بيانات عربية متخصصة، والعمل على تسهيل التأشيرات السياحية عبر مبادرة "Trail Visa"، فضلًا عن تأسيس صندوق عربي أخضر لدعم المبادرات المجتمعية".
‎وسلطت أبو شقرا الضوء على" السياحة في لبنان وعلى نجاح موسم الصيف على الرغم من التحديات، مشيرة الى ان لبنان يتمتع بميزات سياحية كثيرة ومتعددة تجعله من أهم المناطق السياحية في المنطقة، كما اشارت الى ان لبنان لديه الكثير من المسارات السياحية ولعل أبرزها وأهمها مسار درب الجبل، وكذلك لدينا حوالي 400 بيت ضيافة، وهذا عامل أساسي لتفعيل هذه المسارات لا بل لتنشيط القطاع السياحي في بلدنا".
وشددت الى ان "القطاع الخاص اللبناني والمبادرات والإبتكارات الرائدة التي يقوم بها على المستوى السياحي، كانت العامل الأساسي في صمود القطاع السياحي، وبقاء لبنان نقطة جذب سياحي، داعية الى زيارة الاشقاء العرب لبنان للإستمتاع في مختلف نشاطاته السياحية".
وختمت أبو شقرا كلمتها قائلة :"لدينا الطرق ولدينا القصص ولدينا روح الضيافة… وما نحتاجه هو الخيط الذي يجمعها. فلننسج هذا الخيط معًا عبر شبكة المسارات العربية وبيوت الضيافة، من أجل رحلة واحدة، وجهات عديدة، ومستقبل عربي أقوى".
