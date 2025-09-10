Advertisement

لبنان

بيان من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
10-09-2025 | 08:10
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 11 / 9 / 2025 ما بين الساعة 7.00 والساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والخفيفة".
 
