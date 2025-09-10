بيان من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه

Advertisement

صدر عن ـــ البيان الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 11 / 9 / 2025 ما بين الساعة 7.00 والساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - ، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والخفيفة".