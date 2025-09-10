سلام: لبنان من البقاء إلى البناء وحصرية السلاح ركيزة الدولة الحديثة

Advertisement

منحَ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الوَزير الشهيد باسل فليحان وسامَ الاستحقاق اللبناني الفضّي ذا السعف ،"تَكريما لإرثه العظيم، وتقديرا لجهوده التي تَرَكت بَصمَةً خالدَةً في تاريخ "، وسلّمه رئيس نواف سلام اليوم إلى زوجته السيدة يسمى فليحان خلال رعايته وحضوره الاحتفال الذي نظّمه معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في مقرّه في ، بالتعاون مع الجامعة الأميركية بـ"يوم المعهد الـ 29" (ذكرى تأسيسه) المتزامن مع الذكرى العشرين للاستشهاد.وجدّد الرئيس سلام خلال الاحتفال تأكيده أن "حصرية السلاح مسار انطلق ولن يعود إلى الوراء".وقال سلام في كلمة ألقاها: " يشرّفني أن أقف بينكم اليوم، في زيارتي الأولى إلى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، هذا الصرح الذي يحمل اسم رجل آمن بلبنان دولة قانون ومؤسسات، دولة كفاءة وإصلاح. رجلٌ وهب حياته القصيرة لهذا الوطن، وخلال توليه وزارة الاقتصاد بين الأعوام 2000 و2003، اتخذ خطوات جريئة سعت إلى تحرير الاقتصاد اللبناني، وتوسيعه، وتحفيز الاستثمار".وأضاف: "لكن~ إرث باسل لم يكن محصورًا في القرارات والبرامج، بل في الفكرة التي حملها: أنّ لبنان قادر على النهوض إذا توافرت الإرادة والرؤية، وأنّ الإصلاح ليس ترفًا بل قدر لا مفرّ منه".وتابع: " لقاؤنا اليوم هو وفاء لذكرى باسل في الذكرى العشرين لاستشهاده، وتكريم لمسيرة معهد يحمل اسمه بجدارة. فبعد تسعة وعشرين عامًا على تأسيسه، أصبح المعهد بيت خبرة يُعتدّ به في لبنان والعالم العربي، رافق مسارات الإصلاح المالي في أصعب الظروف، وأثبت أن الاستثمار في المعرفة والحداثة هو استثمار في بقاء الدولة".ورأى أن "هاتين المناسبتين تأتيان في لحظة مفصلية يواجه فيها لبنان أزمة عميقة متداخلة الأبعاد: اقتصادية، سياسية، واجتماعية". وأضاف: " ورثت حكومتنا تركة ثقيلة نحاول معالجتها بكل ما أوتينا من تصميم وحكمة وبالاستعانة بمؤسسات الدولة الرائدة، وفي طليعتها هذا المعهد. فمنذ عام 2019 فقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها، وانكمش اليوم الاقتصاد بنحو 60%، وتجمّدت ودائع تفوق اليوم قيمتها 80 مليار دولار. ثم جاءت جائحة لتفاقم المعاناة، وأعقبها تفجير مرفأ بيروت عام 2020 الذي دمّر قلب العاصمة وأثخن الجراح، قبل أن تضاف إلى هذه الكوارث حربٌ اسرائيليّة مدمّرة هجّرت مجتمعات بكاملها، وأتت على مصادر رزق وبنى تحتية، وتسببت بأضرار بيئية واقتصادية تتجاوز 14 مليار دولار".وقال: "رؤيتنا واضحة كما وردت في البيان الوزاري: الانتقال من لبنان البقاء إلى لبنان البناء؛ من دولة مثقلة بالعجز إلى دولة حديثة تستعيد ثقة مواطنيها والمجتمع الدولي. إنّ هذا الانتقال، الذي نعمل عليه يتطلّب عقولاً نيّرة، وإدارة كفوءة، ومؤسسات عامة فاعلة تؤدي دورها بجدارة وحياد. فلا نموّ ولا خدمات مستدامة من دون مؤسسات قوية. غير أنّ هذا الانتقال لا يقوم إلّاّ على مسار سياسي راسخ، يبدأ أولاً وأخيراً ببسط سلطة كامل أراضيها بقواها الذاتية، واحتكارها لقراري الحرب والسلم. حصرية السلاح مسار انطلق ولن يعود إلى الوراء، وقد اتخذت حكومتنا قرارها بتكليف الجيش اللبناني إعداد وتنفيذ خطة شاملة في هذا المجال".وأكّد أن "الجيش اللبناني هو جيش لكل اللبنانيين، يحظى بثقتهم وإجماعهم، وهذا المسار هو مطلب لبناني وطني بامتياز، أقرّه اتفاق الطائف قبل أي شيء آخر. غير أنّ تأخر تطبيقه لعقود كلّف لبنان فرصًا ثمينة أضاعها في الماضي".وتابع: "بالتوازي، نعمل على حشد كل الطاقات لضمان انسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي والافراج عن اسرانا لديها ووقف جميع الأعمال العدائية. ونحن نسعى كذلك إلى إعادة إعمار ما دمّره العدوان ، رغم الاعتداءات المستمرة وشح التمويل العام والدولي. فحكومتنا تبذل جهوداً حثيثة مع الاشقاء العرب والاصدقاء في العالم، للتحضير لعقد المؤتمر الدولي المرتقب لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للبنان. أما على صعيد الإصلاح الداخلي، فمسار التصحيح المالي ماض في الاتجاه الصحيح، فيما تضع حكومتنا خطة شاملة لتحديث الإدارة العامة، وجعل التحول الرقمي ركيزة إلزامية للحوكمة الرشيدة. ولكن، ولنكن صريحين، الإصلاح لا يكتمل بالقوانين وقرارات الحكومية وحدها. الإصلاح يحتاج إلى قادة قادرين على ترجمة السياسات إلى إنجازات فعلية يلمسها المواطن".وأضاف: "هنا يبرز الدور المحوري لمعهد باسل فليحان، الذي درّب عشرات الالاف من موظفي القطاع العام في لبنان والخارج، وطور السياسات العامة الداعمة للإصلاح المالي، وبنى شراكات عربية ودولية، حتى غدا نموذجًا رائدًا للدبلوماسية المتخصصة في خدمة لبنان".وختم سلام: "اجتماعنا اليوم ليس مجرد وقفة وجدانية، بل ، بأن الإصلاح لم يعد ترفا أو خيارا مؤجلا، بل قضية وجودية للبنان. فلنكرّم باسل بالفعل لا بالكلام، بالعمل لا بالشعارات، المواطن وبالإصلاح الحقيقي الذي يضع المواطن أولاً ويعيد للدولة ثقتها بنفسها وثقة شعبها بها. الطريق طويل، نعم. لكنه طريق يستحق أن نسلكه، ولأن اللبنانيين يستحقون دولة تليق تضحياتهم. ومؤسسات كمعهد باسل فليحان تشبه طموحاتهم، وتؤكد بحضورها أنَّ لبنان، رغم كل الجراح، سيبقى فسحة أمل حقيقية. رحم اللّٰه باسل. عاش لبنان دولة حرّة، سيّدة، مستقلة". (الوكالة الوطنية)