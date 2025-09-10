نقابة المحررين تستنكر الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر

Advertisement

كتب نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي إلى كل من سفير دولة قطر في الشيخ آل ثاني ،ورئيس المركز للصحافة سعد الرميحي، مستنكرا "الاعتداء الاسرائيلي السافر والمدان على دولة قطر باقسى العبارات"، معتبرا "أن هذا الاعتداء يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي وانتهاكا لسيادة دولة مستقلة عضو في الامم المتحدة وجامعة . وهي لم يسبق لها أن اعتدت على اي دولة، بل كانت ولا تزال تقوم بادوار إيجابية لاحلال الوئام والسلام ووقف المآسي الانسانية ولا سيما المجازر التي ترتكبها اسرائيل في حق المدنيين في ".واعرب القصيفي عن "التضامن مع قطر دولة وشعبا والوقوف إلى جانبهما "، محييا "الزميلات والزملاء في هذا البلد الشقيق ودوره في نقل الحقيقة".