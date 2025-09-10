مرفأ طرابلس يستعد لاستقبال جهاز سكانر متطور نهاية تشرين الأول

Advertisement

عقد في مرفأ اليوم اجتماع تنسيقي ضم الأجهزة الإدارية والجمركية المعنية بعمل جهاز السكانر المتطور المنتظر وصوله إلى المرفأ مع نهاية شهر تشرين الأول المقبل.وجرى خلال اللقاء البحث في مختلف الإجراءات المطلوبة لتسهيل عمل جهاز السكانر، ولا سيما ما يتعلق بتأمين البنية التحتية وتجهيز التابعة للجمارك، كما تم الاتفاق على الخطوات التنفيذية والتفاصيل اللوجستية التي تضمن انطلاقة سلسة وفعّالة لعمل الجهاز.وفي تصريح عقب الاجتماع، أكد مدير مرفأ طرابلس الدكتور ان “تركيب جهاز السكانر يشكل محطة أساسية في تطوير عمل المرفأ وتعزيز دوره كبوابة تجارية واقتصادية للبنان”، مشيراً إلى أن “هذا الجهاز سيسهم في مكافحة عمليات التهريب وضبط البضائع بشكل أكثر دقة وفعالية، ما يرفع من مستوى الشفافية ويزيد ثقة المتعاملين مع المرفأ.وشدد تامر على أن "الإدارات كافة تعمل يداً واحدة لتأمين كل المتطلبات التقنية واللوجستية الضرورية، بحيث يكون جهاز السكانر جاهزاً للعمل فور وصوله، ويبدأ في خدمة الحركة التجارية بأعلى معايير الجودة والسلامة”.