Advertisement

لبنان

"البيئة": عرض ثلاثة سيناريوهات لمعالجة النفايات الصلبة في عكار

Lebanon 24
10-09-2025 | 09:08
A-
A+

Doc-P-1415183-638931174460571540.jpg
Doc-P-1415183-638931174460571540.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبلت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، سفيرة النروج في لبنان هيلده هارالدستاد، في لقاء خصص لبحث سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه النروج للوزارة، بما يتماشى مع الأولويات التي وضعتها الأخيرة على صعيد الإصلاحات والتدخلات القطاعية.
Advertisement

وفي إطار العمل على تطوير إدارة النفايات في عكار، التقت وزيرة البيئة في مكتبها، وفدًا من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وممثلًا عن البنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركة المتعاقدة مع المكتب، شركة (SES – EPEM) ، وذلك في سياق العمل المشترك لوضع خطة متكاملة لإدارة النفايات الصلبة في محافظة عكار.

وتم خلال الاجتماع عرض الخطة المقترحة ومناقشتها مع الوزيرة الزين التي أبدت بعض الملاحظات والمقترحات، مشددة على أهمية التشاور مع البلديات المعنية، على أن يتم عرض هذه الخطة أمام بلديات عكار في أقرب فرصة مناسبة.

كما قدمت الهيئة الاستشارية ثلاثة سيناريوهات مختلفة لمعالجة النفايات، انطلقت من الفرز من المصدر، مرورًا بمراحل التدوير، وصولًا إلى الطمر، وذلك بهدف اختيار الطريقة الأنسب بيئيًا وصحيًا لمعالجة النفايات والتخلص منها بشكل سليم. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
مرقص: وافق مجلس الوزراء على خطة عمل وزارة البيئة المتعلقة بمعالجة النفايات
lebanon 24
10/09/2025 22:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكّرات تفاهم بين مؤسسة ميشال ضاهر الإجتماعيّة وبلديات لإدارة النّفايات الصّلبة
lebanon 24
10/09/2025 22:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نعمل على تعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة والحلول في مجالات النفايات تحتاج إلى استثمارات ضخمة
lebanon 24
10/09/2025 22:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
من وزيرة البيئة… تحذير بشأن ملف النفايات
lebanon 24
10/09/2025 22:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب الأمم المتحدة

الوكالة الوطنية

الأمم المتحدة

البنك الدولي

محافظة عكار

الوزيرة

الملاح

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:19 | 2025-09-10
15:33 | 2025-09-10
15:23 | 2025-09-10
15:09 | 2025-09-10
14:52 | 2025-09-10
14:45 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24