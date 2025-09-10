"البيئة": عرض ثلاثة سيناريوهات لمعالجة النفايات الصلبة في عكار

Advertisement

استقبلت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا ، سفيرة النروج في هيلده هارالدستاد، في لقاء خصص لبحث سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه النروج للوزارة، بما يتماشى مع الأولويات التي وضعتها الأخيرة على صعيد الإصلاحات والتدخلات القطاعية.وفي إطار العمل على تطوير إدارة النفايات في ، التقت وزيرة البيئة في مكتبها، وفدًا من لخدمات المشاريع (UNOPS) وممثلًا عن ، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركة المتعاقدة مع المكتب، شركة (SES – EPEM) ، وذلك في سياق العمل المشترك لوضع خطة متكاملة لإدارة النفايات الصلبة في .وتم خلال الاجتماع عرض الخطة المقترحة ومناقشتها مع الزين التي أبدت بعض الملاحظات والمقترحات، مشددة على أهمية التشاور مع البلديات المعنية، على أن يتم عرض هذه الخطة أمام بلديات عكار في أقرب فرصة مناسبة.كما قدمت الهيئة الاستشارية ثلاثة سيناريوهات مختلفة لمعالجة النفايات، انطلقت من الفرز من المصدر، مرورًا بمراحل التدوير، وصولًا إلى الطمر، وذلك بهدف اختيار الطريقة الأنسب بيئيًا وصحيًا لمعالجة النفايات والتخلص منها بشكل سليم. (الوكالة الوطنية)