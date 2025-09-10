Advertisement

لبنان

منسى استقبل وفودًا سياسية ووطنية في اليرزة

Lebanon 24
10-09-2025 | 09:16
A-
A+
Doc-P-1415190-638931180343312745.jpg
Doc-P-1415190-638931180343312745.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن، وتم البحث في شؤون عامة وعدد من القضايا ذات الطابع الوطني.
Advertisement
 
وإستقبل منسى الوزير السابق وئام وهاب، وبحثا في أوضاع سياسية وإجتماعية.

ومن الزوار: وفد من رابطة الروم الكاثوليك، وتم التشاور في قضايا وطنية وعامة، إضافة إلى شؤون ترتبط بالمؤسسة العسكرية. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
في اليرزة.. قائد الجيش استقبل وفداً برئاسة باراك
lebanon 24
10/09/2025 22:58:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ملفات أمنية وسياسية على طاولة منسى خلال لقاءاته مع مسؤولين وزوار
lebanon 24
10/09/2025 22:58:31 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى استقبل سفير لبنان في فرنسا
lebanon 24
10/09/2025 22:58:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل وفداً من المنتدى الإسلاميّ الوطنيّ
lebanon 24
10/09/2025 22:58:31 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الدفاع الوطني

المؤسسة العسكرية

الوكالة الوطنية

حسين الحاج حسن

بعلبك الهرمل

وزير الدفاع

حسين الحاج

الحاج حسن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:19 | 2025-09-10
15:33 | 2025-09-10
15:23 | 2025-09-10
15:09 | 2025-09-10
14:52 | 2025-09-10
14:45 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24