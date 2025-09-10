منسى استقبل وفودًا سياسية ووطنية في اليرزة

Advertisement

استقبل اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، رئيس "تكتل " النائب الدكتور ، وتم البحث في شؤون عامة وعدد من ذات الطابع الوطني.وإستقبل منسى الوزير السابق ، وبحثا في أوضاع سياسية وإجتماعية.ومن الزوار: وفد من رابطة الروم ، وتم التشاور في قضايا وطنية وعامة، إضافة إلى شؤون ترتبط بالمؤسسة العسكرية. (الوكالة الوطنية)