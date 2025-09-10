Advertisement

لبنان

الحاج: نعد بنقلة نوعية في قطاع الاتصالات قبل نهاية العام

Lebanon 24
10-09-2025 | 09:29
دشّن وزير الإتّصالات شارل الحاج ورئيس مجلس إدارة شركة "ألفا" جاد ناصيف مركز بيانات Alfa Data Center في سنترال الجديدة، وهو الأحدث في لبنان والذي يحتوي على العامود الفقري للشركة وسينقل 45 في المئة من حركة الداتا، ويأتي في إطار استراتيجية تعزيز جودة الخدمة والبنية التحتية الرقمية في لبنان.
حضر التدشين النواب الياس حنكش مقرر لجنة التكنولوجيا النيابية، جيمي جبور، وسعيد الأسمر، ورئيس مجلس  إدارة شركة تاتش سالم عيتاني، وشركاء "ألفا" الذين عملوا في المشروع، إلى جانب إدارة "ألفا" وفريق العمل.

وشدّد الوزير الحاج على "ضرورة تحقيق اختراق حقيقي في قطاع الاتّصالات"، مشيرًا إلى أن "خطة الوزارة للسنوات الثلاث المقبلة واضحة، تقوم على الفايبر أوبتيك، والإنترنت اللاسلكي (Wireless Mobile)، والاتّصالات عبر الأقمار الصناعية (Satellite)، بهدف الخروج من الواقع الحالي والدخول في مرحلة جديدة من التقدّم والحداثة".

وتحدّث عن أهمية "الداتا سنتر" (Data Center) والخدمات التي ستقدّمها شركة "ألفا" في المستقبل، مشيراً إلى أن "العالم بات يعتمد بشكل متزايد على الاقتصاد الرقمي"، وقال:" لدينا اليوم أكثر من 2.5 مليون مشترك في كل شركة من شركتي الخليوي، أي ما يمثل نصف الكثافة السكانية في لبنان، ما يعني أن أي تطوير في هذا القطاع سينعكس بشكل مباشر على كل فرد في المجتمع".

وأكّد الوزير الحاج أن "العمل جارٍ على تحسين التغطية وجودة الخدمات"، وقال:"أعدكم أن يشهد القطاع نقلة نوعية من الآن وحتى نهاية العام".

وشدّد الوزير الحاج على أنّ "المطلوب اليوم هو أن لا يكون هدف قطاع الاتّصالات مجرد تحقيق الإيرادات للدولة اللبنانية، بل أن يتحول إلى قطاع منتج ومساهم فاعل في دعم النمو الاقتصادي في البلاد"، لافتًا إلى أن "لا نمواً اقتصاديًا ممكنًا من دون تطوير البنى التحتية"، ومعتبرًا أن "ما نشهده اليوم هو الخطوة الأولى على هذا الطريق". (الوكالة الوطنية)

