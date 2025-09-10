Advertisement

لبنان

"الريجي" تفتح مراكزها في الجنوب لاستلام المحصول مبكرًا

Lebanon 24
10-09-2025 | 09:33
A-
A+

Doc-P-1415197-638931189646731085.jpeg
Doc-P-1415197-638931189646731085.jpeg photos 0
انطلقت اليوم، عملية تسليم محصول التبغ من بلدة عدشيت الجنوبية، في مركز الريجي – النبطية، في حضور حشد من المزارعين وفاعليات المنطقة.
وتعد عدشيت من أبرز البلدات المنتجة للتبغ في الجنوب، وتشهد سنويا كميات كبيرة من المحصول، رغم التراجع الملحوظ هذا العام في حجم الإنتاج.

وفي هذا الإطار، قال رئيس نقابة عمال ومزارعي التبغ والتنباك حسن فقيه:"إن عملية تسليم التبغ انطلقت من بلدة عدشيت الجنوبية في مركز الريجي – النبطية، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات من رئيس مجلس الادارة المدير العام ل"الريجي" ناصيف سقلاوي ووزير المالية ياسين جابر.
 
وأوضح فقيه "أن تقديم موعد تسلم المحصول هذا العام يهدف إلى تمكين الأهالي من الحصول على مستحقاتهم بشكل مبكر، نظرا للظروف المعيشية الضاغطة التي يمرون فيها".  
 
وشدد على أن "المحافظة على هذه الزراعة بات ضرورة، فهي تشكل شريان حياة للجنوبيين في ظل ما يعانونه من أزمات متلاحقة، من الحروب إلى جائحة كورونا، وصولا إلى الانهيار الاقتصادي". 

وقال :"التبغ اليوم هو عنوان شتلة صمود، ومقاومة، وتحرير للأرض، ويجب الحفاظ عليها بكل الوسائل، لأنها لم تكن يوما مجرد زراعة بل كانت رافعة لصمود أهل الجنوب في وجه الاحتلال والحرمان".

أضاف :"انطلقنا اليوم في خمسة مراكز رئيسية هي: صديقين، تبنين، صريفا، النبطية وعدشيت . وندعو جميع المزارعين إلى تسويق محاصيلهم في أسرع وقت ممكن، ليتمكنوا من تسليم إنتاجهم باكرا وتقاضي مستحقاتهم في الوقت المناسب".

وشدد على أن "هذه الزراعة تحتاج إلى دعمها والحفاظ عليها، لأنها تشكل مصدر رزق أساسي لآلاف العائلات".
 
وأشار إلى "أن الهدف هو تقديم نوعية تبغ جيدة وتحقيق إنتاج مدروس بأسعار منصفة تضمن استمرارية هذا القطاع الحيوي". (الوكالة الوطنية)
