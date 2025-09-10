Advertisement

لبنان

باسيل: أمن الدول العربية أولوية ونشكر قطر على دعمها للبنان

Lebanon 24
10-09-2025 | 10:25
استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، في المقر العام ل"التيار" في ميرنا الشالوحي.
في مستهل اللقاء، عبر باسيل عن "أسفه وإدانته لما تعرضت له دولة قطر من اعتداء إسرائيلي سافر، مؤكدا تضامنه مع قيادتها وشعبها. وأثنى على "الدور الذي تضطلع به الدوحة كوسيط فاعل في حل النزاعات الإقليمية والدولية"، مشددا على "أن أمن الدول العربية واستقرارها يبقى أولوية مشتركة، ومن هنا تمنى باسيل حلول الإستقرار في سوريا ووقف الإعتداءات على مكونات المجتمع السوري بمختلف طوائفه السنية والدرزية والعلوية والمسيحية.

كما شكر رئيس "التيار" قطر على دعمها الدائم للبنان وللجيش اللبناني. 
وكان تأكيدٌ ثنائي على متانة العلاقات التي تجمع الشعبين اللبناني والقطري في المجالات المختلفة". (الوكالة الوطنية)
