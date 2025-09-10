باسيل: أمن الدول العربية أولوية ونشكر قطر على دعمها للبنان

Advertisement

استقبل رئيس " " النائب سفير دولة قطر في الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، في المقر العام ل" " في ميرنا الشالوحي.في مستهل اللقاء، عبر عن "أسفه وإدانته لما تعرضت له دولة قطر من اعتداء إسرائيلي سافر، مؤكدا تضامنه مع قيادتها وشعبها. وأثنى على "الدور الذي تضطلع به الدوحة كوسيط فاعل في حل النزاعات الإقليمية والدولية"، مشددا على "أن أمن واستقرارها يبقى أولوية مشتركة، ومن هنا تمنى باسيل حلول الإستقرار في ووقف الإعتداءات على مكونات المجتمع السوري بمختلف طوائفه السنية والدرزية والعلوية والمسيحية.كما شكر رئيس "التيار" قطر على دعمها الدائم للبنان وللجيش اللبناني.وكان تأكيدٌ ثنائي على متانة العلاقات التي تجمع الشعبين اللبناني والقطري في المجالات المختلفة". (الوكالة الوطنية)