لبنان

تعرّض حسابات قوى الأمن للقرصنة

Lebanon 24
10-09-2025 | 10:31
أعلنت قوى الأمن على "اكس" عن تعرض حساباتها للاختراق. 
 
وقالت: "تعرّض حسابا "إنستغرام" و"X" التابعان لقوى الأمن الداخلي للاختراق، وقد تمّت استعادتهما بجهود الفرق التقنية المختصة في شعبة المعلومات.
التحقيق جار لتحديد هوية المتورّطين". 
