تعرّض حسابات قوى الأمن للقرصنة

أعلنت قوى الأمن على "اكس" عن تعرض حساباتها للاختراق.

وقالت: "تعرّض حسابا "إنستغرام" و"X" التابعان لقوى الأمن الداخلي للاختراق، وقد تمّت استعادتهما بجهود الفرق التقنية المختصة في .التحقيق جار لتحديد هوية المتورّطين".