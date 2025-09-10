Advertisement

لبنان

أبي رميا: ما جدوى مجلس الأمن أمام غطرسة إسرائيل؟

Lebanon 24
10-09-2025 | 10:43
أجرى النائب سيمون أبي رميا اتصالا هاتفيا بسفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وأكد "تضامنه مع دولة قطر الشقيقة".
واستنكر "بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف الدوحة، في انتهاك صارخ لسيادة الدول والقوانين والمواثيق الدولية".

وأكد أن "ما جرى يشكل حلقة جديدة من سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء"، متسائلا عن "جدوى وجود مجلس الأمن الدولي، في ظل غياب أي رادع أمام الغطرسة الإسرائيلية وإفلاتها المستمر من المحاسبة". (الوكالة الوطنية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24