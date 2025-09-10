أبي رميا: ما جدوى مجلس الأمن أمام غطرسة إسرائيل؟

Advertisement

أجرى النائب سيمون أبي اتصالا هاتفيا بسفير قطر الشيخ بن ، وأكد "تضامنه مع دولة قطر الشقيقة".واستنكر "بشدة العدوان الغاشم الذي استهدف ، في انتهاك صارخ لسيادة الدول والقوانين والمواثيق الدولية".وأكد أن "ما جرى يشكل حلقة جديدة من سلسلة الاعتداءات المتكررة، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء"، متسائلا عن "جدوى وجود ، في ظل غياب أي رادع أمام الغطرسة الإسرائيلية وإفلاتها المستمر من المحاسبة". (الوكالة الوطنية)