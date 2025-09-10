Advertisement

لبنان

نقابة الممرضات شكرت وزير الصحة على إقرار مرسومي تنظيم المهنة

Lebanon 24
10-09-2025 | 11:06
 إستقبل وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين نقيبة الممرضات والممرضين عبير علامة على رأس وفد من النقابة، لشكره على "الجهود التي بذلها لإقرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المراسيم التطبيقية للقانون 221 حول تنظيم مهنة التمريض في لبنان إضافة إلى المرسوم الذي يحدد الكفاءات والمهارات المطلوبة لمزاولة مهنة التمريض".
وحددت المراسيم التطبيقية اربع فئات للتمريض وأذونات المزاولة بدلا من ثلاثة كما في السابق وذلك بإضافة فئة "الممرض المتخصص" الذي يحصل على إذن المزاولة بعد حصوله على ماجستير في التمريض. والفئات الثلاث الأخرى هي التالية: "الممرض" الحاصل على إجازة جامعية، و"الممرض الفني" الحاصل على الإجازة الفنية، و"مساعد الممرض" الحاصل على بكالوريا فنية. أما مرسوم دليل الكفاءات فينظم العمل ويحدد المعايير والكفاءات المطلوبة لكل من فئات التمريض الأربع".
 

ولفتت إلى أن "إقرار المرسومين بمثابة إنجاز بعد طول انتظار. وقالت للوزير: لقد وعدت ووفيت بالوعد".


أضافت: "إن تحسين ظروف العمل أمر مهم جدا للممرضات والممرضين كي يبقوا في لبنان مؤكدة أن النظام الصحي ينمو ويتطور مع تعزيز دور الممرضات والممرضين".


واشارت الى أن "تنظيم المهنة أمر أساسي لأنه ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمة الصحية ولفتت إلى أهمية مشاركة القطاع التمريضي من خلال النقابة في رسم السياسة الصحية مشيرة إلى أنه بقدر ما يتحسن النظام الصحي ويتعزز العاملون فيه بقدر ما تتم استعادة دور لبنان مستشفى للشرق".
 

وشكرت الوزير الوزير ناصر الدين على "ما أبداه من جدية والتزام في الدفع لإقرار المرسومين"، كما شكرت "كل الذين قدموا الدعم في وزارة الصحة العامة من مسؤولين حاليين وسابقين ونوهت بجهود النقباء السابقين في هذا المجال".


الوزير ناصر الدين
 

ورد الوزير ناصر الدين قائلا: "كنا قد تعهدنا في شهر أيار الفائت في خلال الإحتفال باليوم العالمي للتمريض بإقرار المراسيم التطبيقية للقوانين الموجودة، والحمد لله تم إقرار مرسومين أساسيين في جلسة مجلس الوزراء أمس. وأكد أننا نريد تحسين ظروف الممرضين من أجل المحافظة على وجودهم في لبنان، خصوصًا أن قطاع التمريض شريك أساسي لوزارة الصحة العامة في كل الأزمات".  

وختم: "إن ثمار الإصلاحات في القوانين بدأت تترجم فعليًا، متعهدًا تطبيقها والإلتزام بأي قوانين جديدة لدعم قطاع التمريض لأن الممرضات والممرضين هم الشعلة في المستشفيات والأمل للمريض والجنود المجهولون في صلب الخدمة الصحية".
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24