نقابة الممرضات شكرت وزير الصحة على إقرار مرسومي تنظيم المهنة

إستقبل العامة ركان نقيبة الممرضات والممرضين عبير علامة على رأس وفد من النقابة، لشكره على "الجهود التي بذلها لإقرار في جلسته الأخيرة المراسيم التطبيقية للقانون 221 حول تنظيم مهنة التمريض في إضافة إلى المرسوم الذي يحدد الكفاءات والمهارات المطلوبة لمزاولة مهنة التمريض".

وحددت المراسيم التطبيقية اربع فئات للتمريض وأذونات المزاولة بدلا من ثلاثة كما في السابق وذلك بإضافة فئة "الممرض المتخصص" الذي يحصل على إذن المزاولة بعد حصوله على في التمريض. والفئات الثلاث الأخرى هي التالية: "الممرض" الحاصل على إجازة جامعية، و"الممرض الفني" الحاصل على الإجازة الفنية، و"مساعد الممرض" الحاصل على بكالوريا فنية. أما مرسوم دليل الكفاءات فينظم العمل ويحدد المعايير والكفاءات المطلوبة لكل من فئات التمريض الأربع".



ولفتت إلى أن "إقرار المرسومين بمثابة إنجاز بعد طول انتظار. وقالت للوزير: لقد وعدت ووفيت بالوعد".





أضافت: "إن تحسين ظروف العمل أمر مهم جدا للممرضات والممرضين كي يبقوا في لبنان مؤكدة أن النظام الصحي ينمو ويتطور مع تعزيز دور الممرضات والممرضين".





واشارت الى أن "تنظيم المهنة أمر أساسي لأنه ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمة الصحية ولفتت إلى أهمية مشاركة القطاع التمريضي من خلال النقابة في رسم السياسة الصحية مشيرة إلى أنه بقدر ما يتحسن النظام الصحي ويتعزز العاملون فيه بقدر ما تتم استعادة دور لبنان مستشفى للشرق".





وشكرت الوزير الوزير ناصر الدين على "ما أبداه من جدية والتزام في الدفع لإقرار المرسومين"، كما شكرت "كل الذين قدموا الدعم في من مسؤولين حاليين وسابقين ونوهت بجهود النقباء السابقين في هذا المجال".





الوزير ناصر الدين