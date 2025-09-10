Advertisement

لبنان

رسامني واصل لقاءاته لمتابعة الملفات الإنمائية والخدماتية

Lebanon 24
10-09-2025 | 11:34
واصل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لقاءاته مع المعنيين، حيث استقبل في مكتبه اليوم، الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان.
وخلال اللقاء، تم التطرق إلى الوضع العام والتطورات الأخيرة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الطابع الإنمائي.


كذلك، التقى رسامني المحامي مجد بطرس حرب، وتم التداول في المستجدات الراهنة والحاجات الملحة، لا سيما ما يتصل بمشاريع البنى التحتية والخدمات العامة، ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها الوزير رسامني، العمل على تعزيز التنمية المتوازنة في كل الأقضية اللبنانية، لما فيه مصلحة المواطنين.
