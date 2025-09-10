رسامني واصل لقاءاته لمتابعة الملفات الإنمائية والخدماتية

واصل وزير الأشغال العامة والنقل لقاءاته مع المعنيين، حيث استقبل في مكتبه اليوم، لحزب الطاشناق النائب .

Advertisement



وخلال اللقاء، تم التطرق إلى الوضع العام والتطورات الأخيرة، إضافة إلى عدد من ذات الطابع الإنمائي.