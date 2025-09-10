مرقص زار "الجديد": قانون الإعلام الجديد لتعزيز الحريات لا تقييدها

زار بول قناة "الجديد" في منطقة الكولا، حيث جال في استوديوهات وأقسام القناة، والتقى رئيسة كرمى خياط، ومدير الأخبار ، وعدداً من الإعلاميين والإداريين.

وتم خلال اللقاء بحث قانون الإعلام الجديد من مختلف جوانبه، حيث أوضح الوزير مرقص حيثيات المشروع، مشدداً على أن "القانون يهدف إلى تعزيز حماية الحرية الإعلامية وليس تقييدها"، نافياً في الوقت نفسه "إدخال أي ملاحظات تعيق مسار القانون"، ومؤكداً تبنّيه النسخة التي أقرّتها المنبثقة عن والعدل.





بدورها، رحّبت رئيسة مجلس الإدارة كرمى خياط بزيارة وزير الإعلام، واصفة إياه بـ"الصديق القديم لقناة الجديد"، مشيرة إلى "تاريخ مشترك في الدفاع عن الحريات ومواجهة ".





وأكدت أن "الوزير مرقص مناصر وداعم لحرية الإعلام"، لافتة إلى حصول نقاش "جيد وموضوعي" مع فريق القناة، حيث تم طرح عدد من الاستفسارات حول القانون الجديد.

