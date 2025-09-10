Advertisement

لبنان

تقرير فرنسي يرسم ملامح إصلاح وزارة البيئة

Lebanon 24
10-09-2025 | 13:06
A-
A+
Doc-P-1415282-638931315973384518.png
Doc-P-1415282-638931315973384518.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السفارة الفرنسية في بيروت أن وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين تسلّمت التقرير الاستراتيجي المتعلق بتحديث هيكلية وزارة البيئة، الذي أعدّه الخبير الفرنسي في المفتشية العامة للبيئة والتنمية المستدامة (IGEED) فابيان بالول، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.
Advertisement

التقرير، الذي جاء بطلب من الوزيرة الزين، يتضمن مجموعة واسعة من التوصيات الرامية إلى إصلاح الوزارة وتعزيز قدرتها على تنفيذ سياسات مناخية وبيئية أكثر طموحاً. وفي هذا السياق، قامت السفارة الفرنسية بتكليف مهمة دعم فني لصالح الوزارة لمرافقة جهودها في إعادة الهيكلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل مبادرة مصيرية في مسار الانتقال البيئي في لبنان، خصوصاً في ظل التحديات المناخية والبيئية المتزايدة.

ويتضمن التقرير ثلاثة سيناريوهات لإعادة تنظيم الهيكلية الإدارية للوزارة، أبرزها إنشاء مديرية عامة تُعنى مباشرة بشؤون المناخ. كما شدّد على الشروط الأساسية لنجاح عملية الإصلاح، ومنها تحديث الإجراءات الإدارية، تطوير كفاءات العاملين، وتوسيع الطاقم الإداري عبر زيادة عدد الموظفين بما يضمن تحسين الأداء.

التعاون الفرنسي–اللبناني في هذا المجال يُجسّد نموذجاً لتبادل الخبرات، ويعكس حيوية العلاقات بين البلدين في مجال حماية البيئة. كما أنه يُعتبر فرصة لوضع وزارة البيئة في قلب السياسات العامة الوطنية، عبر تحويلها إلى مؤسسة أكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة. الوزيرة الزين بدورها رأت في هذا التقرير خطوة تأسيسية نحو إصلاح شامل، مشددة على أن الدعم السياسي والفني المرافق للمشروع يجعله نموذجاً يُحتذى به في مسار تحديث الإدارة العامة اللبنانية.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفرنسية: الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية سيسهم في إصلاح السلطة الفلسطينية ونزع سلاح حماس واستبعادها
lebanon 24
10/09/2025 23:00:59 Lebanon 24 Lebanon 24
محادثات متقدمة.. "القوات" بدأت ترسم ملامح التحالفات النيابية
lebanon 24
10/09/2025 23:00:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: ندعو الحكومة اللبنانية إلى القيام بإصلاحات (الحدث)
lebanon 24
10/09/2025 23:00:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: وافق مجلس الوزراء على خطة عمل وزارة البيئة المتعلقة بمعالجة النفايات
lebanon 24
10/09/2025 23:00:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الإدارة العامة

اللبنانية

الفرنسية

الوزيرة

الرامي

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:19 | 2025-09-10
15:33 | 2025-09-10
15:23 | 2025-09-10
15:09 | 2025-09-10
14:52 | 2025-09-10
14:45 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24