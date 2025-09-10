تقرير فرنسي يرسم ملامح إصلاح وزارة البيئة

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

أعلنت السفارة في أن وزيرة البيئة الدكتورة تمارا تسلّمت التقرير الاستراتيجي المتعلق بتحديث هيكلية ، الذي أعدّه الخبير الفرنسي في المفتشية العامة للبيئة والتنمية المستدامة (IGEED) فابيان بالول، بحضور السفير الفرنسي في هيرفيه ماغرو.التقرير، الذي جاء بطلب من الزين، يتضمن مجموعة واسعة من التوصيات الرامية إلى إصلاح الوزارة وتعزيز قدرتها على تنفيذ سياسات مناخية وبيئية أكثر طموحاً. وفي هذا السياق، قامت السفارة الفرنسية بتكليف مهمة دعم فني لصالح الوزارة لمرافقة جهودها في إعادة الهيكلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل مبادرة مصيرية في مسار الانتقال البيئي في لبنان، خصوصاً في ظل التحديات المناخية والبيئية المتزايدة.ويتضمن التقرير ثلاثة سيناريوهات لإعادة تنظيم الهيكلية الإدارية للوزارة، أبرزها إنشاء مديرية عامة تُعنى مباشرة بشؤون المناخ. كما شدّد على الشروط الأساسية لنجاح عملية الإصلاح، ومنها تحديث الإجراءات الإدارية، تطوير كفاءات العاملين، وتوسيع الطاقم الإداري عبر زيادة عدد الموظفين بما يضمن تحسين الأداء.التعاون الفرنسي–اللبناني في هذا المجال يُجسّد نموذجاً لتبادل الخبرات، ويعكس حيوية العلاقات بين البلدين في مجال حماية البيئة. كما أنه يُعتبر فرصة لوضع وزارة البيئة في قلب السياسات العامة الوطنية، عبر تحويلها إلى مؤسسة أكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة. الوزيرة الزين بدورها رأت في هذا التقرير خطوة تأسيسية نحو إصلاح شامل، مشددة على أن الدعم السياسي والفني المرافق للمشروع يجعله نموذجاً يُحتذى به في مسار تحديث .