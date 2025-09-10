Advertisement

لبنان

سفير قطر في ضيافة جنبلاط

Lebanon 24
10-09-2025 | 13:33
A-
A+
Doc-P-1415289-638931333231366176.png
Doc-P-1415289-638931333231366176.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، يرافقه السكرتير الثاني في السفارة سيف ماجد المنصوري، بحضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن.
Advertisement

وخلال اللقاء، تم استعراض الأوضاع العامة في البلاد وآخر التطورات في المنطقة.
مواضيع ذات صلة
دريان ومفتو المناطق في ضيافة السفير بخاري: تأكيد على الطائف ودعم الدولة
lebanon 24
10/09/2025 23:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام تبلغ من سفير قطر إستمرار دعم بلاده للحكومة
lebanon 24
10/09/2025 23:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
lebanon 24
10/09/2025 23:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تيمور جنبلاط استقبل سفيرة تشيكيا
lebanon 24
10/09/2025 23:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب هادي أبو الحسن

عبد الرحمن آل ثاني

هادي أبو الحسن

بن عبد الرحمن

وليد جنبلاط

عبد الرحمن

الديمقراطي

أبو الحسن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:19 | 2025-09-10
15:33 | 2025-09-10
15:23 | 2025-09-10
15:09 | 2025-09-10
14:52 | 2025-09-10
14:45 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24