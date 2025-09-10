Advertisement

لبنان

مدير عام جديد للجمارك.. إسمان مطروحان للتعيين!

Lebanon 24
10-09-2025 | 13:40
قالت معلومات صحفية إنهُ سيتمُّ تعيين مدير عام جديد للجمارك خلال وقتٍ قريب جداً.
 

وذكرت المصادر أنَّ الإسمين المطروحين هما هادي عفيف وهو مديرٌ في مجلس النواب وسعيد لحود، رئيس البحث عن التهريب في المُديرية العامة للجمارك.

هادي عفيف

لحود

