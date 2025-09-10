Advertisement

لبنان

سيصلُ غداً إلى بيروت.. هذا جدول لقاءات لودريان

Lebanon 24
10-09-2025 | 14:33
A-
A+
Doc-P-1415305-638931371310671633.jpg
Doc-P-1415305-638931371310671633.jpg photos 0
يصلُ الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت يوم غد، على أن يجتمع صباحاً برئيس الجمهورية جوزيف عون عند التاسعة صباحاً. 
كذلك، سيلتقي لودريان عند الـ10.30 برئيس مجلس النواب نبيه بري، وعند الـ12 ظهراً برئيس الحكومة نواف سلام.
 
 
وتحدّثت معلومات صحفية عن أن عشاء مُرتقباً سيُقام يوم غد الخميس في قصر الصنوبر - بيروت، ويجمع لودريان مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.


كذلك، سيشارك في العشاء وزيرا المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط، بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.


ولفتت المعلومات إلى أن لودريان سيركّز خلال زيارته الحالية إلى لبنان، على الشق الاقتصادي المتعلق بالاصلاحات الاقتصادية المطلوبة ودعم عملية إعادة الاعمار والجيش من خلال تنظيم مؤتمرين من اجل لبنان لدعم الجيش ولإعادة الاعمار.



