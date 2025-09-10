سيصلُ غداً إلى بيروت.. هذا جدول لقاءات لودريان

يصلُ الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى يوم غد، على أن يجتمع صباحاً برئيس الجمهورية جوزيف عون عند التاسعة صباحاً.

كذلك، سيلتقي لودريان عند الـ10.30 برئيس مجلس النواب ، وعند الـ12 ظهراً برئيس الحكومة نواف سلام.