لاوندوس أطلع الرئيس عون على تدابير مكافحة الفساد

اطّلع لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس على أبرز التدابير التي تنفذها في مجال مكافحة الفساد داخل بعض الإدارات والمؤسسات العامة، خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية .وأشاد بعمل المديرية، داعيًا إلى "التشدد في مكافحة الفساد وحماية المال العام، وتعزيز الجهود المبذولة في مجال الأمن الاجتماعي وملاحقة المخالفات التي تطال المرافق الحيوية"، وفق بيان رسمي للمديرية العامة لأمن الدولة.وجاء هذا الاجتماع في سياق متابعة الجهود الحكومية لتعزيز الشفافية ومكافحة التجاوزات الإدارية، خصوصًا في المؤسسات العامة التي تؤثر على حياة المواطنين مباشرة. وأكد البيان أن المديرية ستواصل مراقبة تنفيذ الإجراءات التصحيحية، بالتعاون مع الجهات القضائية والقانونية المختصة، لضمان محاسبة المخالفين وتحقيق الردع الفعلي للمتلاعبين بالمال العام.