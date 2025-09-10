28
لبنان
لاوندوس أطلع الرئيس عون على تدابير مكافحة الفساد
Lebanon 24
10-09-2025
|
14:41
A-
A+
اطّلع
المدير العام
لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس على أبرز التدابير التي تنفذها
المديرية العامة
في مجال مكافحة الفساد داخل بعض الإدارات والمؤسسات العامة، خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
.
وأشاد
الرئيس عون
بعمل المديرية، داعيًا إلى "التشدد في مكافحة الفساد وحماية المال العام، وتعزيز الجهود المبذولة في مجال الأمن الاجتماعي وملاحقة المخالفات التي تطال المرافق الحيوية"، وفق بيان رسمي للمديرية العامة لأمن الدولة.
وجاء هذا الاجتماع في سياق متابعة الجهود الحكومية لتعزيز الشفافية ومكافحة التجاوزات الإدارية، خصوصًا في المؤسسات العامة التي تؤثر على حياة المواطنين مباشرة. وأكد البيان أن المديرية ستواصل مراقبة تنفيذ الإجراءات التصحيحية، بالتعاون مع الجهات القضائية والقانونية المختصة، لضمان محاسبة المخالفين وتحقيق الردع الفعلي للمتلاعبين بالمال العام.
(الوكالة الوطنية)
