أرضيات الملاعب اللبنانية تُثير القلق.. واللاعبون يشتكون

Advertisement

وفي مباراة ودّية أقيمت اليوم على أحد هذه الملاعب، أعرب معظم اللاعبين عن امتعاضهم من رداءة الأرضية التي حدّت من قدرتهم على اللعب بانسيابية، وأجبرتهم على التركيز على تجنب السقوط أو التعرّض لإصابة محتملة، بدلًا من التركيز على الأداء الفني.ويشير خبراء إلى أن استمرار إهمال أزمة الملاعب في قد ينعكس سلبًا على مستقبل اللعبة، إذ أن الظروف الميدانية السيئة لا تهدّد سلامة اللاعبين فحسب، بل تؤثرّ أيضًا على جودة ومستوى المباريات الفنية.وتتزايد الدعوات إلى ضرورة التحرّك الفوري لإعادة تأهيل الملاعب، بما يحمي اللاعبين ويسهم في تطوير الرياضة اللبنانية.