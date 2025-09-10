Advertisement

لبنان

أرضيات الملاعب اللبنانية تُثير القلق.. واللاعبون يشتكون

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-09-2025 | 15:23
A-
A+
Doc-P-1415319-638931400298350835.jpg
Doc-P-1415319-638931400298350835.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ما زالت الملاعب اللبنانية تعكس واقعًا مهمشًا يثير القلق، في ظل تردّي أرضياتها وغياب الصيانة اللازمة، ما يجعلها عرضة لانتقادات متواصلة من الأوساط الرياضية.
Advertisement

وفي مباراة ودّية أقيمت اليوم على أحد هذه الملاعب، أعرب معظم اللاعبين عن امتعاضهم من رداءة الأرضية التي حدّت من قدرتهم على اللعب بانسيابية، وأجبرتهم على التركيز على تجنب السقوط أو التعرّض لإصابة محتملة، بدلًا من التركيز على الأداء الفني.


ويشير خبراء إلى أن استمرار إهمال أزمة الملاعب في لبنان قد ينعكس سلبًا على مستقبل اللعبة، إذ أن الظروف الميدانية السيئة لا تهدّد سلامة اللاعبين فحسب، بل تؤثرّ أيضًا على جودة ومستوى المباريات الفنية.

وتتزايد الدعوات إلى ضرورة التحرّك الفوري لإعادة تأهيل الملاعب، بما يحمي اللاعبين ويسهم في تطوير الرياضة اللبنانية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
انخفاض عدد الجنود في الجيش الكوري الجنوبي يثير القلق
lebanon 24
11/09/2025 03:14:20 Lebanon 24 Lebanon 24
إغلاق مكتب دعم ضحايا الدبلوماسيين يثير القلق في وزارة الخارجية الأميركية
lebanon 24
11/09/2025 03:14:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. مشجع يقتحم الملعب ويحاول الاشتباك مع اللاعبين
lebanon 24
11/09/2025 03:14:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: أجمل لاعبة كرة قدم تثير الجدل بشكلها الجديد!
lebanon 24
11/09/2025 03:14:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رياضة

رادار لبنان24

اللبنانية

الرياض

التركي

الملا

رياضي

الترك

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:19 | 2025-09-10
16:55 | 2025-09-10
16:45 | 2025-09-10
16:00 | 2025-09-10
15:33 | 2025-09-10
15:09 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24