لبنان
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
خاص "لبنان24" - Lebanon24
|
Lebanon 24
10-09-2025
|
15:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت معلومات "
لبنان24
" أنَّ إشكالاً كبيراً وقع في محيط منزل الفنان
فضل شاكر
في حي المنشية داخل مُخيم
عين الحلوة
، ومن أقدمَ عليه هم مطلوبون للدولة
اللبنانية
.
وذكرت المعلومات أنَّ المدعوين
محمود منصور
ومحمد جمال حمد وهما من جماعة "الشباب
المسلم
"، ومعهم مجموعة من الشبان، توجهوا إلى حي المنشية على مقربة من منزل شاكر من أجل إحراقه، بذريعة أنه يُمارس الغناء والفن داخل
مخيم عين الحلوة
، وذلك في منطقة يعتبرونها أنها واقعة تحت سيطرة الجماعات المُتطرفة.
وأشارت المصادر إلى أنَّ
جيران
الحي تصدّوا لهجوم الشبان على منزل شاكر، ووقفوا في وجه المهاجمين، ما ادى الى حصول إشكالٍ كبير في المنطقة.
وذكرت المعلومات أن المطلوب البارز هيثم الشعبي دخل على خط الوساطة لحل الأزمة مع منصور وتهدئة الوضع، وقد تم الوصول إلى "حل غير محسوم" يفضي إلى أن شاكر سيتوقف قريباً عن الغناء بعدما يُنهي إصدار ألبومه الجديد الذي وقع عقداً مع إحدى الشركات بخصوصه.
عن الكاتب
خاص "لبنان24" - Lebanon24
