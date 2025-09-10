هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!

كشفت معلومات " " أنَّ إشكالاً كبيراً وقع في محيط منزل الفنان في حي المنشية داخل مُخيم ، ومن أقدمَ عليه هم مطلوبون للدولة .

وذكرت المعلومات أنَّ المدعوين ومحمد جمال حمد وهما من جماعة "الشباب "، ومعهم مجموعة من الشبان، توجهوا إلى حي المنشية على مقربة من منزل شاكر من أجل إحراقه، بذريعة أنه يُمارس الغناء والفن داخل ، وذلك في منطقة يعتبرونها أنها واقعة تحت سيطرة الجماعات المُتطرفة.



وأشارت المصادر إلى أنَّ الحي تصدّوا لهجوم الشبان على منزل شاكر، ووقفوا في وجه المهاجمين، ما ادى الى حصول إشكالٍ كبير في المنطقة.