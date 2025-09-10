Advertisement

لبنان

ملف الموقوفين السوريين.. هل من جديد؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
10-09-2025 | 16:45
قالت مصادر حقوقية لـ"لبنان24" إنَّ ملف الموقوفين السوريين في لبنان أخذ منحى إيجابياً خلال الفترة الأخيرة مع الاجتماعات التي حصلت بين لبنان وسوريا بشأنهم.
وتحدثت المصادر عن أن الملف دخل مرحلة "كسر الجليد" بعدما لم يكن هناك أي تطور سابق بشأنه، ما قد يمهد لخطوات إيجابية لاحقة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

لبنان24

خاص "لبنان 24"

