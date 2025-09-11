Advertisement

لبنان

في زغرتا.. طفل يتعرض لحادث صدم

Lebanon 24
11-09-2025 | 00:04
A-
A+
Doc-P-1415411-638931715813979642.png
Doc-P-1415411-638931715813979642.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوية "لبنان 24" عن تعرض طفل لحادث صدم على طريق عام زغرتا بالقرب من كنيسة مار مارون.
Advertisement
 
وبحسب المعلومات، فإن السائق لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة فور وقوع الحادث، في حين جرى نقل الطفل إلى المستشفى وحالته حرجة. 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
في طرابلس.. مُسنة تتعرّض لحادث صدم
lebanon 24
11/09/2025 10:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24
في زغرتا.. صعقة كهربائية تنهي حياة طفل
lebanon 24
11/09/2025 10:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل نتيجة حادث صدم على طريق عام بلدة زبدين- النبطية (التحكم المروري)
lebanon 24
11/09/2025 10:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الصفرا المسلك الشرقي
lebanon 24
11/09/2025 10:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24

كنيسة مار مارون

مار مارون

لبنان 24

لبنان

كنيسة

الطف

ارون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2025-09-11
03:23 | 2025-09-11
03:16 | 2025-09-11
03:10 | 2025-09-11
03:00 | 2025-09-11
02:57 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24