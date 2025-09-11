Advertisement

لبنان

بالصورة.. نجاة سيدة من رصاصة طائشة

Lebanon 24
11-09-2025 | 00:14
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة سيدة في بلدة وادي الجاموسعكار برصاصة طائشة بالرأس إلا أنها نجت بعد أن اصطدمت الرصاصة بالقَوص المعدني المثبّت على شعرها.
وادي الجاموس

لبنان 24

لبنان

جاموس

