بالصورة.. نجاة سيدة من رصاصة طائشة
Lebanon 24
11-09-2025
|
00:14
A-
A+
أفادت مندوبة "
لبنان 24
" عن إصابة سيدة في بلدة
وادي الجاموس
–
عكار
برصاصة طائشة بالرأس إلا أنها نجت بعد أن اصطدمت الرصاصة بالقَوص المعدني المثبّت على شعرها.
