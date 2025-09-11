Advertisement

لبنان

لودريان وصل فجرًا الى بيروت

Lebanon 24
11-09-2025 | 00:55
A-
A+
Doc-P-1415423-638931743561511055.webp
Doc-P-1415423-638931743561511055.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصل الموفد الفرنسي جان ايف لودريان فجرًا، الى مطار رفيق الحريري الدولي.
Advertisement
 
وسيلتقي لودريان خلال زيارته رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة.
مواضيع ذات صلة
لودريان في بيروت ويلتقي الرؤساء وعون الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة
lebanon 24
11/09/2025 10:36:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سيصلُ غداً إلى بيروت.. هذا جدول لقاءات لودريان
lebanon 24
11/09/2025 10:36:35 Lebanon 24 Lebanon 24
لودريان في بيروت الخميس: حصر السلاح يتقدم على الإعمار
lebanon 24
11/09/2025 10:36:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يوفد لودريان الى بيروت ولا مؤتمرات قبل حصر السلاح
lebanon 24
11/09/2025 10:36:35 Lebanon 24 Lebanon 24

مطار رفيق الحريري الدولي

رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري

رفيق الحريري

رفيق الحري

مطار رفيق

الجمهوري

الحريري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2025-09-11
03:23 | 2025-09-11
03:16 | 2025-09-11
03:10 | 2025-09-11
03:00 | 2025-09-11
02:57 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24