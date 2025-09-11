Advertisement

لبنان

بعد تهديده.. اجتماع في منزل فضل شاكر

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
11-09-2025 | 01:45
علم "لبنان24" أن اجتماعاً عُقد، ليل امس في منزل الفنان فضل شاكر داخل حي المنشيّة في مُخيم عين الحلوة، وذلك للبحث في مسألة الإشكال الذي نشب في محيط المنزل، وتحديداً عندما حاول المطلوبان محمود منصور ومحمد جمال حمد إحراق منزل شاكر.
وذكرت المعلومات أنَّ الاجتماع حضره المطلوب هيثم الشعبي إلى جانب شخصيات إسلامية أخرى دخلت على خط حل مسألة الإشكال، وقد جرى تقديم طرحٍ "غير محسوم" يفيدُ بنقل شاكر من حي المنشية إلى مكانٍ آخر لا يخضع لسيطرة "الجماعات المُتطرفة"، موضحة أنه جرى الحديث عن إمكانية إقامة شاكر إما في حي الصفورية أو في حي الزيب.
يُشار إلى أن الإشكال المذكور، حصل بسبب اعتراض جماعات متطرفة على ممارسة شاكر الفن والغناء في مكان إقامته الذي يتبع لمنطقة تخضع لسيطرة تلك التنظيمات.


المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

محمود منصور

هيثم الشعبي

عين الحلوة

حي المنشية

محمد جمال

عين الحلو

فضل شاكر

محمود م

"خاص لبنان24"

