بعد تهديده.. اجتماع في منزل فضل شاكر

علم " " أن اجتماعاً عُقد، ليل امس في منزل الفنان داخل حي المنشيّة في مُخيم ، وذلك للبحث في مسألة الإشكال الذي نشب في محيط المنزل، وتحديداً عندما حاول المطلوبان ومحمد جمال حمد إحراق منزل شاكر.وذكرت المعلومات أنَّ الاجتماع حضره المطلوب إلى جانب شخصيات إسلامية أخرى دخلت على خط حل مسألة الإشكال، وقد جرى تقديم طرحٍ "غير محسوم" يفيدُ بنقل شاكر من إلى مكانٍ آخر لا يخضع لسيطرة "الجماعات المُتطرفة"، موضحة أنه جرى الحديث عن إمكانية إقامة شاكر إما في حي الصفورية أو في حي الزيب.يُشار إلى أن الإشكال المذكور، حصل بسبب اعتراض جماعات متطرفة على ممارسة شاكر الفن والغناء في مكان إقامته الذي يتبع لمنطقة تخضع لسيطرة تلك التنظيمات.