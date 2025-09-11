28
لبنان
كنعان بعد لقائه الرئيس عون: ودائع الناس حقوق لا يمكن أن تتجزأ
Lebanon 24
11-09-2025
|
02:15
اعتبر
النائب إبراهيم كنعان
، بعد لقائه رئيس الجمهورية
جوزاف عون
، أن "الإصلاح المالي ليس مجرد شعار انتخابي، بل هو عمل مستمر يضمن الحقوق ويعزز الشفافية والمحاسبة، تماماً كما أن السيادة دون تجزئة، فإن ودائع الناس تمثل حقوقاً لا يمكن تجزئتها".
وأضاف
كنعان
: "الدولة تحمي الجميع، والمصلحة العامة تكتسب طابعاً وجودياً، والاتحاد حول هذا الهدف هو السبيل لحماية
لبنان
في ظل المرحلة التي تشهد زلازل كبيرة إقليمياً ودولياً".
