كنعان بعد لقائه الرئيس عون: ودائع الناس حقوق لا يمكن أن تتجزأ

اعتبر ، بعد لقائه رئيس الجمهورية ، أن "الإصلاح المالي ليس مجرد شعار انتخابي، بل هو عمل مستمر يضمن الحقوق ويعزز الشفافية والمحاسبة، تماماً كما أن السيادة دون تجزئة، فإن ودائع الناس تمثل حقوقاً لا يمكن تجزئتها".وأضاف : "الدولة تحمي الجميع، والمصلحة العامة تكتسب طابعاً وجودياً، والاتحاد حول هذا الهدف هو السبيل لحماية في ظل المرحلة التي تشهد زلازل كبيرة إقليمياً ودولياً".