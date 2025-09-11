بدعم إيطالي.. 30 طناً من المستلزمات الطبية تصل للجيش

Advertisement

نظّمت اللجنة الفنية العسكرية للبنان، بالتعاون مع والبعثات العسكرية الإيطالية في ، تبرعاً كبيراً بالمواد الطبية للجيش، يهدف إلى تعزيز قدراته على تقديم الرعاية الصحية لعناصره في ظل الظروف الراهنة الصعبة.وجاء في البيان أن التبرع شمل نحو 30 طنًا من المستلزمات الطبية بقيمة تقارب مليون ونصف المليون يورو، تضمنت أسرّة مستشفيات، خزائن، ملابس واقية، إبر ومحاقن، أدوات جراحية، كراسي متحركة، معدات طب العيون، كراسي طب الأسنان، وأجهزة مشي للمسنين. وأكد البيان أن هذه المعدات ستسهم في تحسين الخدمات الطبية والصحية للجيش، مشيراً إلى أن هذا التبرع يُعد الأكبر الذي تقدمه إيطاليا للبنان خلال السنوات الأخيرة.وتمّ تسليم تسع حاويات تحتوي على المواد الطبية إلى المستشفى العسكري المركزي في ، بتنسيق من قيادة العمليات المشتركة الإيطالية.حضر مراسم التسليم ممثل بالنيابة، وقائد القوة، ورئيس بعثة "اليونيفيل" اللواء الركن ديوداتو أبانيارا، وقائد قوة المهام المتقدمة للجنة الفنية العسكرية للبنان العقيد أتيليو كورتوني، وقائد البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية العقيد ماتيو فيتولانو، إلى جانب ممثلين عن السلطات المحلية ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى رئيس الطبابة العسكرية العميد الإداري داني بشرّاوي والمستشارة الأولى في السفارة الإيطالية سيلفيا توسي ممثلة السفير .وأشار البيان إلى أن اللجنة الفنية العسكرية للبنان تأسست في آذار 2024 بمبادرة من رئيس أركان الدفاع الإيطالي، في أعقاب التطورات الدولية بعد أحداث 7 تشرين الأول 2023. وتعمل اللجنة وفق قرار رقم 1701 والقرارات اللاحقة له، بما فيها القرار 2970 الصادر في 28 آب 2025، بالتنسيق مع الفاعلين الإقليميين والدوليين لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، ومساندة الشعب اللبناني من خلال مبادرات إنسانية تعود بالنفع على لبنان والمنطقة من حيث الدعم والأمن الإقليمي.