Advertisement

لبنان

بدعم إيطالي.. 30 طناً من المستلزمات الطبية تصل للجيش

Lebanon 24
11-09-2025 | 03:10
A-
A+
Doc-P-1415474-638931824724358587.png
Doc-P-1415474-638931824724358587.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّمت اللجنة الفنية العسكرية للبنان، بالتعاون مع وزارة الدفاع الإيطالية والبعثات العسكرية الإيطالية في لبنان، تبرعاً كبيراً بالمواد الطبية للجيش، يهدف إلى تعزيز قدراته على تقديم الرعاية الصحية لعناصره في ظل الظروف الراهنة الصعبة.
Advertisement

وجاء في البيان أن التبرع شمل نحو 30 طنًا من المستلزمات الطبية بقيمة تقارب مليون ونصف المليون يورو، تضمنت أسرّة مستشفيات، خزائن، ملابس واقية، إبر ومحاقن، أدوات جراحية، كراسي متحركة، معدات طب العيون، كراسي طب الأسنان، وأجهزة مشي للمسنين. وأكد البيان أن هذه المعدات ستسهم في تحسين الخدمات الطبية والصحية للجيش، مشيراً إلى أن هذا التبرع يُعد الأكبر الذي تقدمه إيطاليا للبنان خلال السنوات الأخيرة.

وتمّ تسليم تسع حاويات تحتوي على المواد الطبية إلى المستشفى العسكري المركزي في بيروت، بتنسيق من قيادة العمليات المشتركة الإيطالية.

حضر مراسم التسليم ممثل قائد الجيش بالنيابة، وقائد القوة، ورئيس بعثة "اليونيفيل" اللواء الركن ديوداتو أبانيارا، وقائد قوة المهام المتقدمة للجنة الفنية العسكرية للبنان العقيد أتيليو كورتوني، وقائد البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية العقيد ماتيو فيتولانو، إلى جانب ممثلين عن السلطات المحلية ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى رئيس الطبابة العسكرية العميد الإداري داني بشرّاوي والمستشارة الأولى في السفارة الإيطالية سيلفيا توسي ممثلة السفير الإيطالي.

وأشار البيان إلى أن اللجنة الفنية العسكرية للبنان تأسست في آذار 2024 بمبادرة من رئيس أركان الدفاع الإيطالي، في أعقاب التطورات الدولية بعد أحداث 7 تشرين الأول 2023. وتعمل اللجنة وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 والقرارات اللاحقة له، بما فيها القرار 2970 الصادر في 28 آب 2025، بالتنسيق مع الفاعلين الإقليميين والدوليين لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، ومساندة الشعب اللبناني من خلال مبادرات إنسانية تعود بالنفع على لبنان والمنطقة من حيث الدعم والأمن الإقليمي.
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى للجزيرة: هناك نقص كبير في المستلزمات الطبية والمستشفيات مكتظة بالمصابين
lebanon 24
11/09/2025 13:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة السوري: القافلة الطبية التي ستدخل محافظة السويداء تحمل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية
lebanon 24
11/09/2025 13:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24
صحة غزة: شاحنات محملة بأدوية ومستلزمات طبية ستدخل القطاع اليوم (الحدث)
lebanon 24
11/09/2025 13:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية ستدخل القطاع اليوم
lebanon 24
11/09/2025 13:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن الدولي

قوى الأمن الداخلي

وسائل الإعلام

وزارة الدفاع

مجلس الأمن

قائد الجيش

الإيطالية

الإيطالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:04 | 2025-09-11
06:00 | 2025-09-11
05:59 | 2025-09-11
05:55 | 2025-09-11
05:53 | 2025-09-11
05:48 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24