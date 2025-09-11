29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
يزبك: هناك عملية إثقال كبيرة من قبل حزب الله وإيران لحرمان لبنان من فسحات الأمل
Lebanon 24
11-09-2025
|
03:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد النائب غياث يزبك أنه لا يمكن إعلاء السقوف من زيارة الموفدين الفرنسي والسعودي لأنه لا جاهزية لدى الدولة لملاقاة المشاريع التي تحسن الوضع الاقتصادي والمالي وعلاقات
لبنان
مع
الدول العربية
بالسرعة والجدية المطلوبتين.
Advertisement
ولفت يزبك، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، إلى أنّ هناك عملية إثقال كبيرة من قبل
حزب الله
وإيران لحرمان لبنان من فسحات الأمل التي يقدمها أصدقاؤه.
وعن كلام
الأمين العام
لحزب
الله الشيخ
نعيم قاسم
أمس، اعتبر يزبك أن
قاسم
تجاوز الإنكار إلى مرحلة من الهذيان لأنه يدرك أن اللبنانيين يعرفون أن
إسرائيل
عدائية ولا تحترم أيًا من المواثيق ومستعدة لتحقيق مشاريعها وارتكاب كل ما يمكن من مجازر وعمليات عسكرية خارج المنطق ولا تحترم علاقات الدول.
وأشار يزبك إلى أنه كي نحمي أنفسنا من إسرائيل، إما أن يكون قاسم قد اتّعظ مما ارتكبه حزب الله وإيران في مرحلة حرب الإسناد التي أدّت إلى الخراب والدمار في لبنان وأن يمضي بمشروع الدولة أو عليه إعلان الحرب على إسرائيل وإعلان إسقاط ورقة وقف الأعمال العدائيّة أو الاستقالة من الحكومة.
مواضيع ذات صلة
جائزة التقدير لهبة يزبك من LAU
Lebanon 24
جائزة التقدير لهبة يزبك من LAU
11/09/2025 13:34:38
11/09/2025 13:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
يزبك: أمتار قليلة تفصل لبنان عن سيادته الكاملة
Lebanon 24
يزبك: أمتار قليلة تفصل لبنان عن سيادته الكاملة
11/09/2025 13:34:38
11/09/2025 13:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إنسحاب وزراء حزب الله وأمل من جلسة مجلس الوزراء (mtv)
Lebanon 24
إنسحاب وزراء حزب الله وأمل من جلسة مجلس الوزراء (mtv)
11/09/2025 13:34:38
11/09/2025 13:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سموتريتش: هناك احتمال كبير بأن سلاح حزب الله دمر فعلياً وخامنئي تخلى عنه
Lebanon 24
سموتريتش: هناك احتمال كبير بأن سلاح حزب الله دمر فعلياً وخامنئي تخلى عنه
11/09/2025 13:34:38
11/09/2025 13:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله الشيخ نعيم قاسم
الدول العربية
الأمين العام
الله الشيخ
نعيم قاسم
إسرائيل
السعود
تابع
قد يعجبك أيضاً
عبدالله ووفد من بلديتي شحيم وبرجا زاروا وزير الأشغال.. هذا ما تم عرضه
Lebanon 24
عبدالله ووفد من بلديتي شحيم وبرجا زاروا وزير الأشغال.. هذا ما تم عرضه
06:04 | 2025-09-11
11/09/2025 06:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب قاسم "يثبّت" المعادلات.. قراءة في الرسائل السياسية والاستراتيجية
Lebanon 24
خطاب قاسم "يثبّت" المعادلات.. قراءة في الرسائل السياسية والاستراتيجية
06:00 | 2025-09-11
11/09/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي إختتم انشطة حديقة البطاركة لصيف 2025
Lebanon 24
الراعي إختتم انشطة حديقة البطاركة لصيف 2025
05:59 | 2025-09-11
11/09/2025 05:59:09
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني فرنجيه: الرئيس عون حريص على كل المكونات ومتمسّك بالسلم الأهلي
Lebanon 24
طوني فرنجيه: الرئيس عون حريص على كل المكونات ومتمسّك بالسلم الأهلي
05:55 | 2025-09-11
11/09/2025 05:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
السوريون يغادرون لبنان (صورة)
Lebanon 24
السوريون يغادرون لبنان (صورة)
05:53 | 2025-09-11
11/09/2025 05:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
Lebanon 24
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
15:19 | 2025-09-10
10/09/2025 03:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
12:49 | 2025-09-10
10/09/2025 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
08:00 | 2025-09-10
10/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
09:01 | 2025-09-10
10/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير أميركي عن سلاح "حزب الله".. معطيات جديدة
Lebanon 24
آخر تقرير أميركي عن سلاح "حزب الله".. معطيات جديدة
14:20 | 2025-09-10
10/09/2025 02:20:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:04 | 2025-09-11
عبدالله ووفد من بلديتي شحيم وبرجا زاروا وزير الأشغال.. هذا ما تم عرضه
06:00 | 2025-09-11
خطاب قاسم "يثبّت" المعادلات.. قراءة في الرسائل السياسية والاستراتيجية
05:59 | 2025-09-11
الراعي إختتم انشطة حديقة البطاركة لصيف 2025
05:55 | 2025-09-11
طوني فرنجيه: الرئيس عون حريص على كل المكونات ومتمسّك بالسلم الأهلي
05:53 | 2025-09-11
السوريون يغادرون لبنان (صورة)
05:48 | 2025-09-11
في لبنان.. قطعة "ذهب" تتسبب بإشكال استدعى تدخل الجيش
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
11/09/2025 13:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
11/09/2025 13:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
11/09/2025 13:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24