لبنان

الصحة: شهيد في الغارة على طريق عين بعال - البازورية

Lebanon 24
11-09-2025 | 04:01
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق عين بعال - البازورية أدت إلى سقوط شهيد.
