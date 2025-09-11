29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
لبنان
ما طبيعة الأصوات التي تُسمع في الهرمل؟
Lebanon 24
11-09-2025
|
04:12
photos
أفادت مندوبة "
لبنان24
" أنه لا صحة لشن طائرة مسيّرة إسرائيلي غارة في
الهرمل
.
وأشارت إلى أن الاصوات التي تُسمع تعود لتدريبات عسكرية.
