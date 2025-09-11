Advertisement

لبنان

ما طبيعة الأصوات التي تُسمع في الهرمل؟

Lebanon 24
11-09-2025 | 04:12
A-
A+
Doc-P-1415504-638931861562354400.jpg
Doc-P-1415504-638931861562354400.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" أنه لا صحة لشن طائرة مسيّرة إسرائيلي غارة في الهرمل.
Advertisement
 
وأشارت إلى أن الاصوات التي تُسمع تعود لتدريبات عسكرية. 
 
 
مواضيع ذات صلة
أصوات تُسمع في الهرمل.. وهذا ما تبين
lebanon 24
11/09/2025 13:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": الاصوات التي تُسمع في السلسلة الشرقية جراء انفجار ذخيرة عقب الغارات
lebanon 24
11/09/2025 13:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أصوات قويّة سُمِعَت في الجنوب... هذه طبيعتها
lebanon 24
11/09/2025 13:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الاصوات التي تسمع في جوار بعلبك مصدرها حقل الطيبة ولا يوجد اي عدوان
lebanon 24
11/09/2025 13:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24

إسرائيل

لبنان24

لبنان

هرمل

دريب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:04 | 2025-09-11
06:00 | 2025-09-11
05:59 | 2025-09-11
05:55 | 2025-09-11
05:53 | 2025-09-11
05:48 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24