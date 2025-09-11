الطقس الصيفي مستمر.. حرارة مرتفعة وضباب على المرتفعات

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل بحيث تتخطى درجاتها القصوى، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.-الطقس المتوقع في :الخميس: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق الجبال بشكل خاص، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كذلك في الداخل وبعض المناطق الساحلية .الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل بحيث تتخطى درجاتها القصوى، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .الأحد: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.