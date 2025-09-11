Advertisement

لبنان

الطقس الصيفي مستمر.. حرارة مرتفعة وضباب على المرتفعات

Lebanon 24
11-09-2025 | 05:00
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل بحيث تتخطى درجاتها القصوى، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.
-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق الجبال بشكل خاص، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كذلك في الداخل وبعض المناطق الساحلية .

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل بحيث تتخطى درجاتها القصوى، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .

الأحد: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
