لبنان

صوت انفجار سُمع في عيتا الشعب.. هذه طبيعته

Lebanon 24
11-09-2025 | 06:48
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ دوي الانفجار الذي سُمع في بلدة عيتا الشعب هو انفجار قذيفة من مخلفات العدوان، و لا يوجد أي اعتداء إسرائيلي.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24