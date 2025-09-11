Advertisement

لبنان

إنطلاق جلسة وزارية في قصر بعبدا

Lebanon 24
11-09-2025 | 08:00
إنطلقت عند الساعة الثالثة من ظهر اليوم جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري لبحث المواضيع المبيّنة في جدول أعماله.
والتقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

وقال وزير الاتصالات شارل الحاج قبيل الجلسة الوزارية: "خلصنا كل اللي علينا" في موضوع ستارلينك.

بدوره، أشار وزير الداخلية أحمد الحجار متحدثاً عن انتخابات المغتربين إلى أن "قطعنا شوطًا كبيرًا بالتنسيق مع وزارة الخارجية وستُفتَح مهلة التسجيل قريبًا على أن يكون الحدّ الأقصى في 20 تشرين الثاني وذلك وفقًا للقانون".
