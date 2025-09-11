إنطلاق جلسة وزارية في قصر بعبدا

إنطلقت عند الساعة الثالثة من ظهر اليوم جلسة لمجلس الوزراء في لبحث المواضيع المبيّنة في جدول أعماله.

Advertisement

والتقى رئيس الجمهورية رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة .



وقال وزير الاتصالات شارل الحاج قبيل الجلسة الوزارية: "خلصنا كل اللي علينا" في موضوع ستارلينك.



بدوره، أشار أحمد متحدثاً عن انتخابات المغتربين إلى أن "قطعنا شوطًا كبيرًا بالتنسيق مع وستُفتَح مهلة التسجيل قريبًا على أن يكون الحدّ في 20 تشرين الثاني وذلك وفقًا للقانون".