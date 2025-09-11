هكذا علّق "الحزب" على خبر اعتقال خلية تابعة له في سوريا

Advertisement

في السياق، نفى " " هذا الخبر، إذ قال في بيان:" تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله جملة وتفصيلًا ما أوردته وزارة الداخلية السورية من ‏‏اتهامات بشأن انتماء عناصر جرى اعتقالهم في ريف إلى حزب الله".أضاف:" واذ تؤكد ‏‏مجددًا على ما أعلنته سابقًا بأن حزب الله ليس لديه أي تواجد ولا يمارس أي نشاط على ‏‏الأراضي السورية، وهو حريص كل الحرص على استقرار وأمن شعبها".