لبنان

هكذا علّق "الحزب" على خبر اعتقال خلية تابعة له في سوريا

Lebanon 24
11-09-2025 | 08:02
أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم عن اعتقال خلية تابعة لحزب الله، حيث ضبط في حوزة عناصرها صواريخ غراد ومنصات إطلاق صواريخ.
في السياق، نفى "حزب الله" هذا الخبر، إذ قال في بيان:" تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله جملة وتفصيلًا ما أوردته وزارة الداخلية السورية من ‏‏اتهامات بشأن انتماء عناصر جرى اعتقالهم في ريف دمشق الغربي إلى حزب الله".
 
أضاف:" واذ تؤكد ‏‏مجددًا على ما أعلنته سابقًا بأن حزب الله ليس لديه أي تواجد ولا يمارس أي نشاط على ‏‏الأراضي السورية، وهو حريص كل الحرص على استقرار سوريا وأمن شعبها".
 
