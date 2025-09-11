Advertisement

لبنان

سفير قطر: ضرورة الانتهاء من تسليم السلاح

Lebanon 24
11-09-2025 | 08:27
استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، يرافقه السكرتير الثاني في السفارة السيد سيف ماجد المنصوري.
وحضر اللقاء كلٌّ من عضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.

وكانت الزيارة مناسبة لإطلاع رئيس الحزب على المشاريع المترافقة مع الجهود القطرية لدعم الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، حيث شدد السفير الشيخ سعود آل ثاني على "تمسّك قطر واللجنة الخماسية بضرورة الانتهاء من تسليم السلاح غير الشرعي قبل نهاية العام الحالي"، موضحًا "أهداف المساعدات القطرية، التي ستشمل البنى التحتية والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية".

كما استنكر جعجع خلال اللقاء، الاعتداءات الأخيرة التي طالت قطر، مؤكدًا "تضامن لبنان الكامل مع الشعب القطري العزيز"، ومتمنيًا أن" تبقى قطر واحة أمن وسلام واستقرار في المنطقة العربية".

 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24