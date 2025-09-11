سفير قطر: ضرورة الانتهاء من تسليم السلاح

Advertisement

استقبل " " ، سفير دولة قطر في الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، يرافقه السكرتير الثاني في السفارة السيد سيف ماجد المنصوري.وحضر اللقاء كلٌّ من عضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.وكانت الزيارة مناسبة لإطلاع على المشاريع المترافقة مع الجهود القطرية لدعم والشعب اللبناني، حيث شدد السفير الشيخ سعود آل ثاني على "تمسّك قطر واللجنة الخماسية بضرورة الانتهاء من تسليم السلاح غير الشرعي قبل نهاية العام الحالي"، موضحًا "أهداف المساعدات القطرية، التي ستشمل البنى التحتية والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية".كما استنكر خلال اللقاء، الاعتداءات الأخيرة التي طالت قطر، مؤكدًا "تضامن لبنان الكامل مع الشعب العزيز"، ومتمنيًا أن" تبقى قطر واحة أمن وسلام واستقرار في المنطقة العربية".