لبنان

الرئيس عون إلى الدوحة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
11-09-2025 | 08:41
من المرتقب أن يترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفد لبنان إلى القمة العربية والاسلامية في الدوحة، التي تعقد بعد العدوان الاسرائيلي الأخير، والذي لاقى ادانة دولية وعربية واسعة.
المصدر: خاص لبنان24
الرئيس عون أدان العدوان الاسرائيلي على الدوحة: لبنان متضامن مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً
الرئيس عون أدان العدوان الاسرائيلي على الدوحة: يندرج في سلسلة الإعتداءات التي ترتكبها إسرائيل والتي تظهر إصرارها على ضرب كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة والأمان لشعوبها
البيت الأبيض: الرئيس ترامب طلب من ويتكوف إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك
رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة "إرهاب دولة" والرد آتٍ
