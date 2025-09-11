Advertisement

لبنان

بعد 16 عامًا من الغياب.. خلف الحبتور في لبنان وهذا ما كشفه عن الاستثمارات

Lebanon 24
11-09-2025 | 08:52
A-
A+
Doc-P-1415613-638932030464551758.png
Doc-P-1415613-638932030464551758.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون رجل الأعمال الإماراتي السيد خلف الحبتور.
Advertisement

وأشارت الرئاسة اللبنانية عبر منشور على "أكس"، أن الحبتور الذي يتواجد في لبنان بعد غياب دام أكثر من 16 عاما، لفت إلى انّ رجال الأعمال يستعدون للعودة إلى الاستثمار في لبنان بعد اجراءات الحكومة.
Image
مواضيع ذات صلة
خلف الحبتور: سوريا أرض خصبة للاستثمارات بما تمتلكه من مقومات (سانا)
lebanon 24
11/09/2025 18:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان "زعيماً" لسلة غرب آسيا للذكور تحت الـ 16 عاما
lebanon 24
11/09/2025 18:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غياب 20 عاماً.. فنانة شهيرة تكشف سبب ابتعادها عن الأضواء (فيديو)
lebanon 24
11/09/2025 18:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 15 عاماً من الغياب.. هذا موعد حفل أصالة المُرتقب في سوريا
lebanon 24
11/09/2025 18:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

رئاسة اللبنانية

خلف الحبتور

جوزاف عون

الإماراتي

اللبنانية

الجمهوري

رئاسة ال

الإمارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:37 | 2025-09-11
11:28 | 2025-09-11
11:27 | 2025-09-11
11:20 | 2025-09-11
11:12 | 2025-09-11
11:02 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24