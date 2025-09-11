بعد 16 عامًا من الغياب.. خلف الحبتور في لبنان وهذا ما كشفه عن الاستثمارات

Advertisement

وأشارت الرئاسة عبر منشور على "أكس"، أن الحبتور الذي يتواجد في بعد غياب دام أكثر من 16 عاما، لفت إلى انّ رجال الأعمال يستعدون للعودة إلى الاستثمار في لبنان بعد اجراءات الحكومة.